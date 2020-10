Onder de mensen: Utrechtse Manon over haar feelgood blog over leven met een beperking

Onder de Mensen is een serie verhalen van DUIC in samenwerking met de gemeente Utrecht waarin we zoeken naar voorbeelden van hulp, ondersteuning en initiatieven in de stad. Bij wie kun je terecht voor een steuntje in de rug om je leven weer op de rit krijgen? Hoe ondersteunen en helpen mensen elkaar om een stapje verder te komen? Wie zijn de enthousiaste initiatiefnemers die opstaan voor hun buurt? Hoe ondervinden Utrechters de gevolgen van de coronacrisis? Deze aflevering: Manon van den Heuvel.



“Oh! Voeg dit nog even toe: je gaat de kleinere dingen waarderen als je een beperking hebt. Misschien is dat wel waarom ik altijd zo positief ben”, vertelt de 29-jarige Manon van den Heuvel met een glimlach. Ze is een inspiratie voor veel mensen met én zonder een beperking, maar zelf is ze erg bescheiden: “Ik heb gewoon vanuit huis meegekregen om kansen te zien en positief in het leven te staan.”

‘Welkom op dé feelgood blog op www.manonvandenheuvel.com over leven met een beperking!’ Zo opent de website van Manon. Ze maakt blogs en video’s om andere mensen met en zonder beperking te inspireren. “Ik doe dat door mijn eigen ervaringen te delen op verschillende gebieden: wonen, werken, reizen, relaties, alles wat met leven met een beperking te maken heeft. In mijn geval een rolstoel en Niet Aangeboren Hersenletsel. Daarbij vraag ik ook aan mijn volgers wat zij graag zouden willen zien om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van andere mensen met een beperking.”

Elkaar steunen

“Ik vind het geweldig wanneer mensen met een beperking elkaar steunen in wat ze doen en ik vind het belangrijk dat mensen zich gezien voelen”, aldus Manon. “Als je een beperking hebt, heb je soms, of misschien wel vaak, het gevoel dat je buiten de maatschappij valt, maar ieder mens is mooi en waardevol op zijn of haar eigen manier. Ik hoop dat ik dat aan mensen mee kan geven.” Manon wil dat mensen zonder beperking iets beter zien hoe het is om een beperking te hebben.

Ze heeft zich nooit anders gevoeld dan andere kinderen. Natuurlijk, het was soms lastiger om mee te doen aan feesten en partijen, maar haar ouders hielpen haar ook flink. “Mijn vader was projectleider in de bouw en hij zette zich op een groter niveau in voor toegankelijkheid”.

Manon lacht, “dan ging hij met klanten op de bouwplaats flink in discussie: hoe komen rolstoelen binnen? Mijn moeder was meer op microniveau bezig om te zorgen dat moeders van vriendinnen rekening met mij hielden.”

Rolstoel

Op vijfjarige leeftijd liep Manon hersenletsel op door een auto-ongeluk en kwam in een rolstoel terecht. Haar motoriek werd aangetast en dat maakt het moeilijker om te bewegen, maar beïnvloedt ook de spraak, ademhaling en evenwicht.

“Ja, dat is vervelend hoor, maar wat ik erg lastig vind zijn de cognitieve beperkingen”, legt Manon uit. “Daardoor kan ik me moeilijk concentreren en ben ik snel moe. Dat beperkt me eigenlijk vooral, want dat is er al-tijd. Dat is wel echt stom.”

Werk

Ze woont in een mooi, licht én toegankelijk appartement van Stichting Fokus in Leidsche Rijn (of wil Manon dat liever niet?)en rondde haar hbo-opleiding Personeel en Arbeid af. Ze werkte eerst voor Rabobank Nederland en later als recruiter voor talent met een arbeidsbeperking. “Begin 2018 moest ik daar helaas mee stoppen, want ik hield het niet meer vol. Daar kan ik wel verdrietig over zijn. Als het even niet lukt en er is kortsluiting in mijn hoofd omdat ik het overzicht weer kwijt ben. Ik heb ook al jaren een mental coach. Die helpt me ook hiermee om te gaan.”

Blog

Manon kan zich nu wel volledig richten op haar blog. Al jaren houdt ze een website bij met persoonlijke tips en trucs die het leven met een beperking aangenamer en gezelliger maken. Ook op vakanties laat ze zien hoe ze het voor elkaar krijgt om te genieten van het leven. Thuis heeft ze namelijk hulp van de medewerkers van Stichting Fokus Wonen, maar die gaan niet mee een weekje naar het buitenland.

Door te laten zien hoe toegankelijk hotels of steden in het buitenland zijn, baant ze de weg voor andere mensen met een beperking die de wens hebben om op vakantie te gaan. “Ik word soms zelfs herkend! Het is heel prettig om ervaringen te delen met lotgenoten en mensen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. Er zijn veel jonge meiden die het prettig vinden om inspiratie te krijgen door wat er allemaal wél kan!”