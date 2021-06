Ondergronds openbaar vervoer weer in beeld in Utrecht

Het lijkt zo ideaal; stop verschillende drukke routes voor openbaar vervoer onder de grond en we houden veel meer ruimte over op straatniveau. Ook de gemeente is steeds op zoek naar het evenwicht tussen ruimte en mobiliteit. Twee nieuwe onderzoeken laten zien dat ondergronds openbaar vervoer echt kansen biedt in Utrecht.

Even wat context: tot 2040 zijn er binnen de zogenoemde metropoolregio Utrecht zo’n 120.000 nieuwe woningen en 80.000 arbeidsplaatsen nodig. Hiervoor is genoeg ruimte nodig, niet alleen voor gebouwen ook in de publieke ruimte. Ook de infrastructuur moet meegroeien voor die tienduizenden extra mensen.

De gemeente is al een lange tijd bezig om hier over na te denken. Dit doet ze met de provincie en andere gemeentes in de regio. Het Wiel met Spaken en het Mobiliteitsplan 2040 zijn daar uitwerkingen van. Twee nieuwe tramlijnen en een volwaardig treinstation Lunetten-Koningsweg staan op het wensenlijstje. Eerder werd al, onsuccesvol, een aanvraag bij het Rijk gedaan van 2,1 miljard euro voor het OV van de toekomst.

Ondergronds

Nu weer even terug naar het ondergronds openbaar vervoer. De lokale overheden in Utrecht laten op dit moment twee studies uitvoeren. De studies zijn bedoeld om meer grip te krijgen op grote keuzes rondom het OV-netwerk en de consequenties voor de ruimte die er nog is. De resultaten van de studies zijn vooral huiswerk voor de beleidsmakers, en lopen niet vooruit op echte besluiten.

Vooruitlopend op de definitieve resultaten, die later dit jaar komen, maakt de gemeente wel al bekend wat ze tot nu toe geleerd hebben. Daar komt het ondergrondse openbaar vervoer om de hoek kijken.

De gemeente schrijft daarover: “In beide onderzoeken komt naar voren dat een variant met (deels) ondergrondse infrastructuur kansen biedt. Dit maakt het op die plekken mogelijk de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door het verminderen van een barrière, het vergroot de leefbaarheid en veiligheid en biedt meer ruimte voor fietsers en voetgangers.” Later dit jaar, als de studies afgerond worden, komen er meer resultaten.

Andere lessen

Andere voorlopige resultaten lijken eerder conclusies te ondersteunen: een volwaardig station Lunetten-Koningsweg kan forse aantallen reizigers aantrekken. Reizigers moeten via dat station makkelijk kunnen doorreizen naar het Utrecht Science Park. Ook nieuwe tramlijnen, zoals de Merwedelijn via de Europalaan, zouden een goede bijdrage zijn aan het OV in Utrecht.

Ook tonen de studies aan dat een eventuele tramlijn door de binnenstad van Utrecht steeds meer in beeld komt. De reden is vooral om dat zogenoemde binnenstadsas (via onder meer Vredenburg) erg druk is en als een soort barrière werkt in het centrum. Eventuele ingrepen kunnen zorgen voor een prettigere publieke ruimte.

Zoals eerder gezegd, de studies moeten vooral gaan helpen bij het maken van verdere plannen. Later dit jaar worden de onderzoeken afgerond en komt er meer over naar buiten.