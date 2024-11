Onderhoud aan buitenkant van Stadhuis in Utrecht

Ramen, deuren en kozijnen worden geschilderd en gevels opgeknapt. De gemeente Utrecht gaat onderhoud uitvoeren aan de buitenkant van het Stadhuis. De werkzaamheden gaan 25 november van start en lopen tot juni 2025. Het Stadhuis blijft ondertussen geopend.

“Het is een Rijksmonument van zo’n tweehonderd jaar oud – sommige onderdelen zijn zelfs nog veel ouder”, zegt wethouder Dennis de Vries. “We hebben de verantwoordelijkheid om er goed voor te zorgen, zodat ook de volgende generaties volksvertegenwoordigers er kunnen blijven vergaderen, en er bijvoorbeeld ook getrouwd kan blijven worden.” Regelmatig onderhoud hoort daarbij volgens de wethouder.

Het werk vindt plaats aan de buitenkant van het gebouw. Ramen, deuren en kozijnen worden geschilderd en als het nodig is worden er reparaties aan de gevels uitgevoerd.

De werkzaamheden gebeuren in fases. Er wordt gestart met onderhoud aan de gevel aan de kant van de Korte Minrebroederstraat. Daarna volgen de gevels aan de zijde van het Oudkerkhof, Stadhuisbrug en Ganzenmarkt. Het laatste grote onderhoud was in 2018 en 2019.