Onderhoud aan Uithoflijn kan komend weekend zorgen voor geluidsoverlast

Onderhoudswerkzaamheden aan de rails van de Uithoflijn kunnen zondagavond zorgen voor geluidsoverlast.

De werkzaamheden vinden op zondagavond tussen 22.30 en 0.00 uur plaats tussen de haltes Padualaan en Heidelberglaan. Later die nacht wordt ook gewerkt aan de trambaan tussen de haltes Heidelberglaan en P+R Utrecht Science Park.

De provincie Utrecht laat die avond de rails schoonmaken met een speciaal voertuig dat zowel over de weg als over de rails kan rijden. Het voertuig wordt gebruikt om vuil uit de groeven van de trambaan te spuiten. Het is dat apparaat dat volgens de provincie tijdelijk voor geluidsoverlast kan zorgen.

Rapportage

De provincie Utrecht kwam woensdag naar buiten met een zogenoemde trendrapportage over 2019, waarin ook staat beschreven hoe de Uithoflijn functioneert. Volgens de provincie heeft Tram 22 eind 2019 een goede start gemaakt, met in de eerste weken 97 procent op tijd vertrekkende trams.

Ook de waardering van reizigers is hoog, blijkt uit het rapport. Mensen zijn vooral blij met het gemak bij het instappen, de netheid en het comfort van de trams. Ook de snelheid van de reis wordt positief gewaardeerd.