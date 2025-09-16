Onderhoudswerkzaamheden gestart aan de Spinozabrug

De Utrechtse Spinozabrug is aan onderhoud toe. Vanaf dinsdag 16 september vinden er drie maanden lang onderhoudswerkzaamheden plaats aan de brug over het Merwedekanaal. Naar verwachting is de brug in het nieuwe jaar weer opgeknapt.

De werkzaamheden hebben geen invloed op het verkeer, aangezien er aan de zijkant van de weg gewerkt zal worden. Auto’s, fietsers en voetgangers kunnen er dus gemakkelijk langsrijden. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, tussen 07.00 en 16.00 uur.

Vanaf maandag 6 oktober worden ook de parkeerplaatsen aan de Spinozaweg afgesloten. Het parkeerverbod duurt steeds twee weken per kant. Aan de ene kant geldt dit tussen de Minahassastraat en de Makkasarstraat. Aan de andere kant is dat tussen de Menadostraat en het Spinozaplantsoen.

Struiken en buurttuin tijdelijk weg

Om beter aan de muur van de brug te kunnen werken, worden de struiken bij het begin van de brug vanaf woensdag 1 oktober tijdelijk weggehaald. Na de werkzaamheden worden deze weer teruggezet.

Daarnaast zal ook de buurttuin naast de brug tijdelijk verwijderd worden. Beheerders van de tuin krijgen de kans om zelf de planten eruit te halen en deze na de werkzaamheden weer terug te plaatsen. Mocht dit niet gebeuren, worden de planten vanaf 1 oktober weggehaald en naar een tijdelijke opslagplek gebracht. Als de werkzaamheden klaar zijn, worden de planten weer teruggezet.

Bij veel vorst en regen kunnen de werkzaamheden mogelijk langer duren.