Ondernemer uitgelicht: Huiswerkinstituut Breij & Smeekes

Met het openen van de scholen is ook het jaar weer begonnen voor Peter Breij en Nico Smeekes van Huiswerkinstituut Breij & Smeekes. Hier krijgen middelbare scholieren ondersteuning bij het leren en huiswerk maken. Want goed kunnen studeren is niet voor iedereen vanzelfsprekend. De leerlingen daarbij helpen, vinden Breij en Smeekes het mooiste werk dat er bestaat.

Wie wel eens langs de Bemuurde Weerd O.Z. in Utrecht loopt, ziet op nummer 31 twee mannen achter hun bureau zitten. Peter Breij en Nico Smeekes hebben namelijk genoeg te doen, nu het schooljaar weer is begonnen. En dat doen ze sinds 1995, het jaar waarin Huiswerkinstituut Breij & Smeekes voor het eerst de deuren opent. Dan nog aan de Bemuurde Weerd O.Z. op nummer 30. Smeekes: “We hadden allebei net de lerarenopleiding in Utrecht gevolgd, maar vonden onszelf nog te jong om voor een middelbare schoolklas te staan. We waren zelf toen 21. Dan wil je niet voor een klas 16-jarigen komen te staan.”

Vijf dagen

De twee geven huiswerkbegeleiding aan kinderen die het moeilijk hebben op school, bijvoorbeeld door leer- of gedragsproblemen. “Wij proberen leerlingen die op wat voor manier dan ook problemen hebben op de middelbare school erdoorheen te slepen”, legt Smeekes uit. “Het liefst vijf dagen in de week, dat is vrij intensief. We nemen elke middag door wat er op de planning staat en wat er te doen is.” Leerlingen van ‘1 vmbo tot 6 gymnasium’ komen na schooltijd naar het instituut waar Breij en Smeekes, samen met enkele andere begeleiders, voor ze klaar staan. Het kleinschalige karakter van de begeleiding is behouden gebleven; zo kunnen de mannen zelf contact houden met hun leerlingen. “Dat is waar we ons in onderscheiden. Als we gaan uitbreiden dan zou dat niet meer kunnen.”

Leerlingen kunnen tot 18.30 uur blijven, maar het verschilt per persoon hoe lang ze daadwerkelijk blijven. “Een brugklasser moet na anderhalf uur wel klaar zijn met het huiswerk. Als het langer duurt, gaan we kijken wat er aan de hand is. Maar een eindexamenleerling is eigenlijk nooit klaar.”

Schakelen

Breij en Smeekes zijn zelf ook nooit klaar met leren. Ook zij moeten de lesstof van meerdere niveaus, richtingen en jaarlagen bijhouden. “Het is héél veel schakelen. Gelukkig hebben we mensen die ons bijstaan in de talen en gammavakken.” Daarbij verandert er de laatste jaren een hoop in het onderwijs wat betreft digitalisering. “Veel methoden worden digitaal gegeven. Toch zijn er veel docenten die de lesstof uiteindelijk printen. Want het is wel zo: wie schrijft, die blijft. Je neemt meer tijd om de stof tot je te nemen en zo leer je beter.”

Inmiddels komt de dertigste verjaardag van Huiswerkinstituut Breij & Smeekes in zicht en hebben Peter Breij en Nico Smeekes al heel wat middelbare scholieren voorbij zien komen. Veel van de leerlingen die bij het instituut komen, gaan over of slagen voor hun eindexamen. Voor sommigen past een andere oplossing beter. “Het mooiste aan dit werk is als je een kind kan helpen – het moeilijkste is het dan ook als je een kind niet kan helpen”, vertelt Smeekes. Breij stemt in. “Maar dat je een kind dat in de put zit eruit kan krijgen, daar doe je het voor.”