Ondernemers Lombok schrijven brief aan gemeente: ‘Pak de georganiseerde bedelbendes aan’

Een groot aantal ondernemers uit de Kanaalstraat en de Damstraat en andere belanghebbenden hebben de gemeente Utrecht opgeroepen iets te doen aan de bedelaars in het gebied. In een brief aan de burgemeester en wethouders wordt gesproken over ‘overlast van georganiseerde bedelbendes’.

“Wij vragen dringend om uw hulp”, is te lezen in de brief. “In ons winkelgebied ervaren wij al langere tijd overlast van georganiseerde bedelaars. […] Deze overlast neemt toe. De sfeer wordt grimmig en klanten, ondernemers en bewoners voelen zich hierdoor onveilig.”

De brief is namens de Ulu-moskee, de Winkeliersvereniging Lombok, bewonersorganisatie Wishing Well West en een groot aantal ondernemers waaronder de Albert Heijn geschreven. Zij benadrukken graag mensen te helpen die het moeilijk hebben, maar dat het hier gaat om ‘bendes die veel geld verdienen’. “Vermoedens van georganiseerde criminaliteit en mensenhandel zien en lezen wij daarbij steeds vaker.”

Honderden euro’s

In de brief is verder te lezen dat de bedelaars in de ochtend worden afgezet. Gedurende de dag zijn ze aan het bedelen en aan het eind zouden ze bij ondernemers vragen of ze honderden opgehaalde euro’s aan kleingeld kunnen wisselen.

“Het vriendelijk vragen om geld is daarbij vaak al lang een gepasseerd station, het is steeds vaker opdringerig en intimiderend. Dit is funest voor een levendig, aantrekkelijk en veilig winkelgebied waar wij samen zo graag aan werken.”

Verantwoordelijkheid

De schrijvers van de brief zeggen zelf ook de verantwoordelijkheid te hebben om bedelaars aan te spreken en vragen of ze weg willen gaan. “Ook kunnen wij onze klanten aanspreken niet te doneren. Wij doen dit vaak al en willen hierin best een stap extra zetten. Wij kunnen dit echter niet alleen en voelen ons hierin nu vaak onveilig en niet gesteund.”

Via de brief wordt de gemeente daarom opgeroepen om met een verbod op bedelen te komen. “Wij kunnen ons voorstellen dat daarbij goed gekeken wordt naar een totaal verbod of een verbod dat plaats, tijd en moment afhankelijk is. Belangrijk is daarbij wat ons betreft om de georganiseerde bendes aan te pakken. Deze bendes hebben niets met liefdadigheid te maken en veroorzaken alleen maar slachtoffers en verliezers.”

Probleem

Het probleem van bedelaars in Utrecht speelt al langer. In 2019 gaf toenmalig burgemeester Jan van Zanen nog aan dat Oost-Europese bedelaars hun gang konden blijven gaan zolang ze de wet niet overtraden. Bedelen is in Nederland namelijk niet verboden.

Daarnaast gaf Van Zanen in 2019 aan dat zowel de politie als de gemeentelijke toezichthouders misstanden in de gaten zouden houden. Als voorbeeld noemde Van Zanen naroepen en aanklampen.