Onderwaterkunstwerk in de Singel is uitgebubbeld, blijkt te kwetsbaar

Het onderwaterkunstwerk Silent Echos wordt uit de singel gehaald. De installatie met bubbels en lampjes ligt onder water ter hoogte van TivoliVredenburg, maar blijkt te kwetsbaar voor de plek en gaat vaak stuk. Vooral magneetvissers en fietsen die in het water gegooid worden, zorgen voor problemen. Aanpassingen om dit te voorkomen zijn volgens de gemeente te kostbaar.

Het kunstwerk, gemaakt door Jacqueline Verhagen, is een installatie met bubbels en lampen die op de bodem van de singel liggen. Wanneer deze aangaan, is aan het wateroppervlak te zien waar vroeger de stadsmuur heeft gestaan. De bubbelinstallatie werd in 2019 geplaatst, en in 2023 werden ook 1200 lampjes geplaatst. Het resultaat is te zien in deze video.

Vooral de bellen die met enige regelmaat uit het water omhoogkwamen, bleken voor veel mensen een mysterie. Op sociale media werden posts geplaatst waarin men zich afvroeg waar de bubbels vandaan kwamen. Het resultaat waren uiteenlopende reacties: “Ik hoorde dat het chemicaliën zijn die in het water worden gestopt om de geur te maskeren” en “het pompt zuurstof in het water om algengroei te voorkomen”. Er zaten ook humoristische suggesties tussen: ‘een onderzeeër’, ‘studentenborrel’ en ‘vissenscheten’.

Te kwetsbaar

De gemeente zegt nog steeds enthousiast te zijn over het kunstwerk, maar constateert dat de installatie echt te kwetsbaar is. Het technische systeem achter het werk loopt vaak schade op door magneetvissers en fietsen die in de singel terechtkomen. En als het niet werkt, is er gelijk weinig te zien. Ook wanneer het werkte, waren de lampen vaak moeilijk te zien, omdat het water te troebel was.

Om de problemen te verhelpen zijn volgens de gemeente ingrijpende maatregelen nodig, en die zijn te duur. In overleg met de kunstenaar is daarom besloten niet meer in het werk te investeren. Ook blijkt dat het niet mogelijk is het kunstwerk elders neer te zetten. Aan het eind van het vaarseizoen wordt het werk uit de singel gehaald.