Onderwijsinspectie doet aangifte tegen bestuurder van SvPO-scholen

De Inspectie van het Onderwijs heeft aangifte gedaan tegen de bestuurder van de SvPO-scholen, waarvan er één in Utrecht is gevestigd. De inspectie deed afgelopen maanden onderzoek naar de huisvesting van de scholen en de bijbehorende transacties en denkt nu dat de bestuurder ‘een of meerdere strafbare feiten’ heeft gepleegd.

De inspectie heeft onderzocht of het bestuur van de SvPO-scholenstichting ‘deugdelijk financieel beleid’ heeft gevoerd. Naar aanleiding van het onderzoek zijn inmiddels verschillende rapporten opgesteld. De bestuurder van de scholengroep probeert de publicatie van de rapporten tegen te houden en is daarom een juridische procedure gestart. De rapporten kunnen dus pas openbaar worden gemaakt als de rechter daarvoor groen licht geeft.

Wel is nu dus duidelijk geworden dat de onderwijsinspectie genoeg aanwijzingen heeft dat er strafbare feiten zijn gepleegd. “De vermoedens zijn gebaseerd op de onderzoeken die de afgelopen maanden zijn gedaan naar de huisvesting van de betreffende scholen en de bijbehorende transacties”, stelt de onderwijsinspectie, die inmiddels bij het Openbaar Ministerie aangifte heeft gedaan tegen de bestuurder.

Kleine klassen

De SvPO-school in Utrecht, het Tjalling Koopmans College aan de Wittevrouwenkade, ligt al langer onder het vergrootglas van de onderwijsinspectie. De school werd in juli 2021 voor de tweede keer op rij beoordeeld als ‘zeer zwak’ en de inspectie stelde de school onder verscherpt financieel toezicht. Dit jaar moet de school zich verbeterd hebben van ‘zeer zwak’ naar minstens ‘onvoldoende’.

SvPO profileert zich als school met kleine klassen, waar iedereen elkaar kent. Docenten zijn makkelijk te benaderen en sterk betrokken, stelt de school op haar website. Leerlingen hebben verder weinig huiswerk en gaan vier dagen in de week naar school. SvPO heeft, naast in Utrecht, locaties in Amsterdam, Hoorn, Geldermalsen, Kapelle, Deventer, Hengelo en Hurdegaryp.

