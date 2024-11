Onderwijsprotest in Utrecht gaat niet door wegens mogelijk geweldadig pro-Palestijns protest

Het onderwijsprotest dat op donderdag 14 november gepland stond in Utrecht gaat niet door. Burgemeester Sharon Dijksma heeft dit laten weten in een brief aan de gemeenteraad. Er zijn volgens haar signalen dat een pro-Palestijnse groep demonstranten het protest wil kapen, en dat geweld daarbij niet wordt geschuwd.

Bij de manifestatie tegen de landelijke bezuinigingen in het hoger onderwijs zouden demonstranten van het Moreelsepark naar het Domplein lopen. Het werd georganiseerd door FNV, de algemene onderwijsbond en de Landelijke Studentenvakbond. Ook de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht waren van plan om mee te doen.

Mogelijk met geweld

Dijksma schrijft in haar brief dat de driehoek, dat is de samenwerking van de burgemeester, politie en het openbaar ministerie, signalen van buiten de stad heeft ontvangen waaruit blijkt dat een enkele pro-Palestijnse organisatie plannen heeft om de demonstratie te kapen, mogelijk met geweld. Volgens de driehoek kan de veiligheid van de demonstranten hierdoor niet gewaarborgd worden.

De driehoek heeft de organisatie van het onderwijsprotest aanbevolen het protest niet door te laten gaan. Volgens de gemeente heeft de organisatie dit advies overgenomen. De gemeente zegt dankbaar te zijn dat de organisatie naar het advies geluisterd heeft. Was dat niet gebeurd, dan had de gemeente de demonstratie mogelijk verboden.

Dijksma schrijft te betreuren dat het onderwijsprotest niet door kan gaan. De driehoek heeft volgens haar naar alternatieven gekeken om het onderwijsprotest door te laten gaan, maar heeft geen veilige mogelijkheid gevonden. Het demonstratierecht vindt ze een groot goed waarvan iedereen in de stad gebruik moet kunnen maken om zijn of haar mening te laten horen. Ze benadrukt daarbij dat een pro-Palestijnse demonstratie afgelopen weekend goed is verlopen.