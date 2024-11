Onderwijsprotest in Utrecht lijkt toch door te gaan: ‘Deze bezuinigingen moeten van tafel’

Het onderwijsprotest, dat donderdagmiddag zou plaatsvinden in Utrecht en dat woensdag werd afgelast, lijkt toch door te gaan. Verschillende organisaties, waaronder Vidius en de Landelijke Studentenvakbond (LSVB), laten weten dat er alsnog studenten en andere sympathisanten naar het Moreelsepark komen om een vuist te maken tegen de beoogde bezuinigingen.

De demonstratie tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs stond al enige tijd op de agenda. Dinsdag liet burgemeester Sharon Dijksma echter weten dat de driehoek signalen van buiten de stad had ontvangen, waaruit bleek dat een pro-Palestijnse organisatie plannen had om de demonstratie te kapen, mogelijk met geweld.

De driehoek had de organisatie daarom aanbevolen de demonstratie niet door te laten gaan. Dijksma schreef dat de organisatie die advies overnam.

Handen ineengeslagen

Nu laten andere partijen weten toch een protest te organiseren in het Moreelsepark. Vidius, een belangenbehartiger van Utrechtse studenten, schrijft het volgende: “De Socialisten, socialistische jongerenorganisatie ROOD, lokale studentenvakbonden (ASVA, SRVU, AKKU, STUUR, VIDIUS), landelijke studentenvakbond LSVB, en de CJB [hebben] de handen ineengeslagen om alsnog een manifestatie te houden in Utrecht.”

De demonstranten eisen dat de beoogde bezuiniging van 1 miljard euro wordt geschrapt en dat de zogenoemde langstudeerboete van tafel gaat. Er worden zo’n 1.000 mensen verwacht bij het protest. “Het is goed om te zien dat er zoveel mensen willen komen op zo een korte termijn. Dit laat zien dat het onderwerp echt leeft, deze bezuinigingen moeten wat ons betreft van tafel”, zegt Carlos van Eck, lid van ROOD.