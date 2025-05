Werkzoekenden zouden de meeste kans hebben op een baan in Utrecht ten opzichte van andere steden in Nederland. Op basis van verschillende factoren, zoals het aantal openstaande vacatures, het gemiddelde aantal uren per functie, het salaris, en de looptijd van vacatures, scoorde Utrecht het hoogste gemiddelde van alle steden. Daarna volgde Rotterdam en Amsterdam.

In het onderzoek zijn externe data van de Nationale Vacaturebank geanalyseerd. Dat gebeurde van 9 april tot en met 16 april. Ook is er een steekproef uitgevoerd waarbij secundaire arbeidsvoorwaarden onder de loep zijn genomen.

Aan de hand hiervan blijkt bijvoorbeeld dat werknemers in Utrecht het meeste kunnen verdienen – gemiddeld € 4.021 bruto – na respectievelijk Zwolle (€ 4.379), Den Haag (€ 4.333) en Lelystad (4.023).

De analyse toont bovendien aan dat er gemiddeld 256 openstaande vacatures zijn in Utrecht per 10.000 inwoners. Een gemiddelde werkweek in Utrecht bedraagt 36 uur.

Het onderzoek werd gedaan door Maxilia. Dit bedrijf houdt zich onder andere bezig met relatiegeschenken en promotieartikelen, maar ook met data-analyses en marktonderzoek.