Onderzoek naar bereikbaarheid polder Rijnenburg in Utrecht levert twee voorkeursopties voor ov op

Woningbouw, natuurgebied, een energielandschap… Over de polder Rijnenburg is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Nu worden dan toch de eerste plannen gemaakt ter voorbereiding op de woningen die er vanaf 2035 moeten komen. Een belangrijk onderdeel van die voorbereidingen is het vraagstuk hoe Rijnenburg goed bereikbaar te maken.

In het coalitieakkoord staat dat voor 2035 niet gebouwd wordt in polder Rijnenburg, maar uiteindelijk moeten er wel woningen komen. Er gaat gebouwd worden in hoge dichtheden, maar huizen kunnen er alleen komen als het gebied goed bereikbaar is. Een tramlijn is daarvoor essentieel.

D66, PvdA, Student & Starter en de VVD vroegen het college van burgemeester en wethouders eerder dit jaar met een motie om onderzoek te doen naar ‘de ontsluiting’ van Rijnenburg. De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend.

Autolocatie

Wethouder Eelco Eerenberg schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat Rijnenburg in beginsel een autolocatie is. “Een hoog aandeel duurzame mobiliteit kan alleen bereikt worden door stevig in te zetten op nabijheid, excellente fiets- en ov-voorzieningen, lage parkeernormen en gereguleerd parkeren voor bewoner en bezoeker”, aldus Eerenberg. “Wanneer we er niet in slagen om (delen van) deze inzet te realiseren lopen we het risico dat Rijnenburg een auto gedomineerde wijk zal worden (…).”

De aanleg van een goed openbaar vervoer-netwerk is dus belangrijk. De gemeente heeft de kosten van verschillende tracés in beeld laten brengen, maar er is nog niet gekozen welke variant het moet worden.

Twee varianten

Uit het onderzoek komen twee varianten naar voren die het meest voor de hand liggen. De eerste variant is het doortrekken van de tramlijn vanuit Papendorp, die richting Utrecht Centraal gebruikmaakt van het SUNIJ-traject. De route zou dan via een tunnel onder knooppunt Oudenrijn lopen, maar dat blijkt een ‘zeer kostbare ingreep’.

De tweede mogelijkheid is het aftakken van de toekomstige Merwedelijn bij Westraven. De Merwedelijn zou dan tussen Westraven en Utrecht Centraal ondergronds lopen en zo een ‘zeer snelle’ verbinding vormen.

Woningbouw

Omdat de polder Rijnenburg grotendeels in handen is van private partijen, wil de gemeente samen met hen plannen maken. De bedoeling is dat dat gaat gebeuren volgens het scenario Klein Rijnenburg. In dat model worden in het zuidelijke deel van de polder zo’n 21.500 woningen gebouwd en komen er 12.500 arbeidsplaatsen. In het noorden moeten vier windmolens komen, waarvoor door Rijne Energie inmiddels een vergunning is aangevraagd.

Voordat begonnen wordt met de woningbouw, is de gemeente nog wel even bezig met alle voorbereidingen. “De ervaring leert dat de totale voorbereidingen van een omvangrijke gebiedsontwikkeling als Rijnenburg ruim 10 jaar betreffen”, aldus de wethouder.

