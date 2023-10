Onderzoek naar dodelijk ongeluk op de Vleutenseweg in Utrecht: écht veilige situatie kan enkel met volledige herinrichting

De Vleutenseweg in Utrecht kan alleen écht verkeersveilig worden als de weg van gevel tot gevel volledig opnieuw wordt ingericht. Dat is de conclusie van adviesbureau DTV Consultants dat na het dodelijke ongeluk in maart onderzoek deed naar de verkeersveiligheid in de straat.

Op 24 maart kwam een bus in botsing met twee kinderen van 7 en 5 jaar. Het meisje van 7 jaar kwam daarbij om het leven. Al kort na het ongeluk ontstond er veel discussie over de veiligheid op de Vleutenseweg. Omwonenden en andere betrokkenen boden wethouder Lot van Hooijdonk kort na het ongeluk een petitie aan, waarin ze pleitten voor onafhankelijk onderzoek naar de verkeerssituatie.

Het politieonderzoek naar de precieze oorzaak van het ongeluk loopt nog, maar adviesbureau DTV Consultants heeft in navolging van de petitie al wel onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op de Vleutenseweg. De onderzoekers komen nu met een rapport met de resultaten, waaruit blijkt dat ze zeer kritisch zijn over de verkeerssituatie.

Slecht onderhoud

Volgens de onderzoekers is de weg slecht onderhouden, is wegmarkering vervaagd en hangen er verkeersborden die niet kloppen met de daadwerkelijke situatie. Ook zijn veel kruis- en oversteekpunten onveilig.

De onderzoekers concluderen dat er voor ‘structurele veiligheidswinst’ meer nodig is dan een aantal kortetermijnmaatregelen. “Enkel met een volledige herinrichting van de Vleutenseweg van gevel tot gevel is het mogelijk om de functie, het gebruik en de vorm van de weg op elkaar af te stemmen en te laten aansluiten bij de landelijke inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig. Alleen dat is een écht verkeersveilige situatie op de Vleutenseweg te creëren”, is te lezen in een presentatie die woensdag tijdens een bijeenkomst voor omwonenden werd gehouden.

Positief over onderzoek

Mariska Berrevoets was woensdagavond als omwonende aanwezig en was erg blij met het onderzoek. “Het is snel en gedegen uitgevoerd en de conclusies bevestigen ons gevoel dat de weg onveilig is. Er kwam zelfs meer naar voren dan waar wij als omwonenden over nagedacht hadden.”

Toch gingen veel omwonenden wel teleurgesteld weg van de bijeenkomst. Berrevoets legt uit: “De conclusies van het onderzoeksbureau waren duidelijk, maar het verhaal van de gemeente daarna was dat weer totaal niet. Het was zelfs klungelig.”

“We hadden gehoopt dat de gemeente daar echt zou gaan staan, met een duidelijke boodschap, hoe ze het onderzoek zouden oppakken en aan de slag gaan met de verkeersveiligheid. Uit het onderzoek bleek ook nog eens dat er veel achterstallig onderhoud is aan de weg en dat markeringen niet kloppen. Wij waren blown away, maar op de vraag hoe de gemeente naar dit keek werd er ontwijkend geantwoord. Wij hadden gehoopt dat ze precies konden uitleggen hoe ze dit allemaal zouden aanpakken.”

Berrevoets noemt het allemaal frustrerend: “Het gaat hier wel om mensenlevens. Ik snap ook dat met het gemeentelijk systeem niet alles ineens geregeld is, maar de communicatie ging wel gewoon heel klungelig tijdens de presentatie.”

Vanavond bij de presentatie van het verkeersonderzoek van de Vleutenseweg nav het dodelijk ongeval hier voor de deur eerder dit jaar. Je zou het een vernietigend onderzoek kunnen noemen. De situatie is gestoord. Deze foto zegt genoeg: pic.twitter.com/3jIJ6YVnkx — Mariska Berrevoets (@_MRS) October 4, 2023

Korte termijn

Volgens de onderzoekers kan de gemeente op korte termijn ook al een flink aantal maatregelen nemen om de veiligheid enigszins te verbeteren. Het gaat om elf zogenoemde ‘quick wins’.

Een aantal van die maatregelen zijn: het aanpassen van de markering voor overstekende fietsers, het verwijderen van bomen, ondergrondse containers en parkeerplekken voor fietsen en auto’s voor een beter zicht, het verbieden van taxi’s op de busbaan en het verbeteren van de verkeerslichtenregeling. Ook moet er vaker onderhoud worden uitgevoerd, waarbij verkleurde busbanen, vervaagde markering en scheefliggende tegels worden aangepakt.

De gemeente belooft de komende tijd vijf van de elf ‘quick wins’ door te voeren. De markering moet worden aangepast aan de richtlijnen en er wordt een hekwerk verwijderd dat tussen de Groeneweg en de Billitonkade het fietspad en de rijbaan scheidt. Verder wordt het bord ’30 kilometerzone’ richting Westplein weggehaald en worden de prullenbakken bij bushaltes verplaatst om het zicht te verbeteren.

Verder onderzoek

Het adviesbureau komt ook met vijftien maatregelen waarnaar volgens de gemeente, net als naar drie varianten voor de lange termijn, eerst nog verder onderzoek nodig is.

Oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers zouden er bijvoorbeeld altijd hetzelfde uit moeten zien, bushaltes die nu tegenover elkaar staan kunnen beter verder uit elkaar worden gelegd en de kleur van de busbaan zou moeten worden aangepast, zodat de busbaan duidelijker zichtbaar wordt. Andere opties zijn het neerleggen van verkeersdrempels, het verwijderen van de bushalte bij de Van Koetsveldstraat en het vervangen van tussenstroken van asfalt voor gras of lage struiken.

Lange termijn

De drie varianten voor de lange termijn variëren van het verlagen van de maximumsnelheid tot het opheffen van de busbaan. De varianten zijn hieronder te bekijken.

De gemeente gaat het onderzoek de komende maanden verder bekijken en wil begin volgend jaar met meer informatie komen.