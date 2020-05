Onderzoek naar druktebeleving op fietspaden in Utrecht

Enkele van de drukste fietspaden van de wereld zijn te vinden in Utrecht. Hoewel het nu door de coronacrisis opvallend rustig is op de paden komt daar in toekomst weer verandering in. De gemeente laat daarom onderzoek doen naar de druktebeleving op de fietspaden.

Tienduizenden fietsers rijden er normaal dagelijks over het Vredenburg. Dat het druk is op sommige fietspaden in de stad kan niemand ontkennen, op sommige plekken ervaren mensen het ook als veel te druk.

Frank de Winter volgt de master Human Geography aan de Universiteit Utrecht en onderzoekt de drukte op de fietspaden. Adviesbureau Arcadis ondersteunt het onderzoek en de opdracht komt van de gemeente Utrecht. Het onderzoek gaat over de beleving van de drukte op fietspaden in de stad: “Hoe ervaren fietsers in Utrecht de drukte en wat bepaalt deze ervaring?”

Onveilig?

De gemeente heeft De Winter gevraagd een adviesrapport te maken over het onderwerp, zodat de gemeente daar weer beleid op kan maken. De gemeente wil onder meer graag weten of de drukte een drempel vormt voor bepaalde doelgroepen. Voelen bijvoorbeeld ouderen zich onveiliger als het zo druk is op het fietspaden? En hoe zit dat met ouders met kinderen? Daarom is er een enquête gemaakt waar Utrechters kunnen invullen hoe zij de drukte ervaren.

De Winter vertelt: “Vanwege het coronavirus is mijn onderzoek wel een beetje in een ander licht komen te staan. Het is namelijk niet meer zo druk in de stad. De vragenlijst gaat grotendeels over de situatie zoals deze was vóór de coronacrisis, maar ik heb ook een vraag toegevoegd waarin gevraagd wordt of men in de ‘anderhalvemetermaatschappij’ drukke routes zouden gaan mijden. Zo kan ik de gemeente ook van wat actuelere informatie voorzien.”