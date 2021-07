Onderzoek naar extra sportvelden op en rondom sportpark Nieuw Welgelegen in Utrecht

Het college van B&W heeft groen licht gegeven voor een onderzoek naar het gebied op en rondom sportpark Nieuw Welgelegen. Samen met sportverenigingen en andere gebruikers van het gebied wordt gekeken welke mogelijkheden er zijn voor extra sportvelden.

Volgens de gemeente is in de stad dringend behoefte aan ruimte voor sportvelden voor georganiseerde sport. Dat heeft onder meer te maken met het groeiende aantal inwoners van Utrecht.

In het onderzoek wordt gekeken hoeveel en welk type sportvelden bij Nieuw Welgelegen kunnen komen, maar ook hoe extra sportvelden een goede plek kunnen krijgen, waarbij extra ruimte ontstaat voor groen, bewegen en recreëren. Tot slot moet de toegankelijkheid van het gebied worden verbeterd.

Aandacht voor voorzieningen

“De ontwikkeling van onze stad vraagt niet alleen aandacht voor woningbouw, maar ook voor voldoende voorzieningen voor sport”, licht wethouder Maarten van Ooijen het onderzoek toe. “In deze tijden is het meer dan duidelijk dat er grote behoefte is om dichtbij huis te kunnen sporten. Voor zowel de huidige als toekomstige bewoners van onze gemeente geldt dat er voldoende sportvoorzieningen aanwezig moeten zijn om te zorgen dat Utrecht een gezonde en vitale stad is en blijft.”

De gemeente verwacht dat er binnen twee jaar een ontwerpt ligt voor de uitbreiding. In 2026 moeten de sportvelden in gebruik worden genomen.