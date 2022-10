Onderzoek naar toekomst van Ledig Erf in Utrecht wordt voortgezet waarbij participatie is aangepast

Hoe gaat het Ledig Erf in Utrecht er in de toekomst uitzien? Eerder ontstond er onrust omdat bewoners zich aan de kant gezet voelden. De gemeente zegt nu het participatieproces aan te passen en breder te willen kijken wat de herinrichting betekent voor omwonenden. Daarnaast wordt ook de variant van een fietsstraat uitgewerkt, maar alleen om te voorkomen dat er geen zaken over het hoofd worden gezien.

Het Ledig Erf gaat op de schop. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, worden auto’s in de toekomst geweerd. De beslissing om een zogeheten knip toe te passen in de doorgaande weg staat in het coalitieakkoord dat in juni is gepresenteerd.

Dit tot verbazing van omwonenden en gemeenteraadsleden, want een paar maanden voordat het coalitieakkoord is gepresenteerd, is door het college een onderzoek aangekondigd waarin ook een andere optie – het aanleggen van een fietsstraat waar de auto te gast is – bekeken zou worden. In het voorjaar van 2021 bleek uit het participatieonderzoek dat 51 procent zich kon vinden in de aanleg van zo’n fietsstraat.

Zuidpoort

De gemeente zegt echter dat een knip beter past bij de ambities die zij voor ogen heeft voor deze zogenoemde Zuidpoort (het Ledig Erf en het omliggende gebied). Dat is onder andere meer groen, meer ruimte voor fietsen en lopen, en het doorgaand verkeer zoveel mogelijk om de stad heenleiden. Daarnaast moet de herinrichting het gebied rond station Vaartsche Rijn en de binnenstad beter bij elkaar betrekken.

De variant waarbij het Ledig Erf een fietsstraat wordt waar de auto te gast is wordt echter wel meegenomen in het vervolgtraject. “Wij nemen deze variant in het vervolgtraject wel mee als referentievariant, om te voorkomen dat we zaken over het hoofd zien”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Aandacht

In de vervolgstudie zegt de gemeente alle voorstellen die door bijvoorbeeld omwonenden zijn gedaan mee te nemen. De participatieaanpak voor dit vervolgtraject blijft hetzelfde, maar de aandacht van de participatie verschuift wel. “We vragen nu input over de inrichting van de openbare ruimte in de Zuidpoort, op basis van een knip op het Ledig Erf. […] Daarbij kijken we niet alleen naar mobiliteit, maar leggen we een bredere aanpak van de openbare ruimte voor. In de participatie bespreken we met bewoners en gebruikers van de Zuidpoort welke kernwaarden en criteria voor deze herinrichting voor hen belangrijk zijn.”

Op basis van alle informatie wordt een plan gemaakt voor de verkeerssituatie in de hele Zuidpoort. Naast de knip op het Ledig Erf kunnen dat ook maatregelen zijn voor de route Balijelaan-Balijeplein-Vondellaan- Baden Powellweg-Albatrosstraat-Venuslaan en de route Balijeplein-Rijnlaan-Waalstraat-Diamantweg-’t Goyplein.

Het streven is om in het tweede kwartaal van volgend jaar een verder uitgewerkt plan te hebben voor de hele Zuidpoort.

