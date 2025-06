Onderzoek naar uitbreiding elektriciteitsnetwerk in Utrecht; maar waar?

Het elektriciteitsnet zit in het hele land overvol en ook Utrecht ontkomt daar niet aan. Ten noorden van de stad zijn daarom twee nieuwe elektriciteitsstations nodig, maar waar die moeten komen te staan is de grote vraag. Meerdere locaties zijn onderzocht, maar tot op heden is er voor zowel TenneT als Stedin nog geen akkoord.

Netbeheerders TenneT en Stedin hebben allebei een nieuw elektriciteitsstation nodig vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit en de teruglevering van opgewekte wind- en zonne-energie. De schakels zijn niet alleen belangrijk voor de stad Utrecht, maar ook voor het stroomnet van de provincie. Daarom wordt er met man en macht gezocht naar een geschikte locatie voor de netbeheerders.

Dealbreakers

Meerdere locaties hebben de revue al gepasseerd. TenneT deed bijvoorbeeld onderzoek in een gebied langs de A2 boven Maarssenbroek, en een locatie naast Ballast Nedam. Stedin deed ook onderzoek naar verschillende gebieden, al is onbekend waar precies. Beide zoektochten hebben geen resultaat opgeleverd. De bereikbaarheid van het gebied, cultureel erfgoed of de nabijheid van woningen bleken dealbreakers te zijn.

De zoekgebieden van beide stroomleveranciers zijn beperkt, omdat de stroomnetwerken juist in deze omgeving aan hun maximale capaciteit zitten. Daarom wordt er nu opnieuw gezocht naar een andere geschikte locatie. Zowel Stedin als TenneT heeft de voorkeur om in hetzelfde gebied aan de westkant van de stad een elektriciteitsstation te bouwen, nabij Shell-tankstation Haarrijn. Dat gebied wordt beoordeeld op onder andere de omgeving en de potentie wat betreft de ruimte in het gebied.

Kansrijk

Hoe kansrijk het gebied ten westen van de stad is, moet blijken uit onderzoek. Volgens TenneT verwacht de provincie Utrecht dat de locatie ten westen van Utrecht ‘minder belemmeringen’ heeft in vergelijking met andere locaties die eerder zijn onderzocht. Dat hoeft alleen nog niks te betekenen. Bovendien is het ook niet zeker of TenneT en Stedin definitief gaan samenwerken. De twee bedrijven gaan tijdens hun onderzoek ‘steeds beoordelen hoe zij samen verder werken’, stelt de provincie Utrecht.