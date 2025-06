Onderzoek: ‘Schimmel in Utrechtse woningen heeft vaak meerdere oorzaken, maar soms moeilijk te handhaven’

Er heerst in sommige Utrechtse huurwoningen een schimmelproblematiek. Daarom test het college van burgemeester en wethouders (B&W) of een onafhankelijke schimmelexpert kan helpen bij het verhelpen van de problemen. Uit die test blijkt dat de gemeente soms maar moeilijk kan handhaven op schimmel, maar een expert wél een verschil kan maken.

Dat er moet worden opgetreden tegen schimmel is niets nieuws. Doorgaans doen woningcorporaties dat zonder al te veel problemen. Soms loopt het daarentegen wat stroever, en komen huurders en verhuurders er samen niet uit. In een nieuwe test van het college wordt nu gekeken of een onafhankelijk onderzoek kan helpen.

Meerdere oorzaken

Uit het onderzoek van de gemeente blijkt dat schimmel in woningen vaak niet één oorzaak heeft, ‘maar een resultaat is van een combinatie van bouwtechnische, installatietechnische en/of bewonersinvloeden’. Het gaat dan bijvoorbeeld om het luchtafvoersysteem of lekkages. Volgens de gemeente kan schimmel in een woning alleen weggaan wanneer alle oorzaken worden opgelost.

Het probleem voor de gemeente is dat zij zelf soms moeilijk kunnen handhaven bij woningen met vochthinder. “Voor woningen van voor 1992 gelden de eisen van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Daarin zijn maar weinig handvatten om vanuit de gemeente te kunnen handhaven tegen vochthinder.” Volgens de gemeente kan voor die woningen alleen worden gehandhaafd op ventilatie en lekkages, en niet op andere zaken zoals isolatie.

Bij woningen die zijn gebouwd na 1992 is dat anders. “Gerichtere handhaving op dit onderdeel is voor dit type woning mogelijk.”

Positieve reacties

Bij de woningen die zijn onderzocht zijn inmiddels nieuwe stappen ondernomen. Zo is er contact gelegd tussen woningcorporaties en de gemeente. “In het algemeen waren de reacties constructief en ervaren wij dat de woningcorporaties bereid zijn mee te werken aan het oplossen van de vocht- en schimmelproblematiek in de onderzochte huurwoningen. De rapportages hielpen hen om meer inzicht te krijgen in de aard van de problematiek.”

Het inzetten van een schimmelexpert beviel volgens de gemeente en woningcorporaties goed, maar of het schimmelprobleem in Utrecht daarmee snel kan worden opgelost, is nog de vraag. “Omdat er bijna altijd sprake is van meerdere oorzaken, er op meerdere oorzaken niet gehandhaafd kan worden en ook bewonersgedrag vaak een rol bleek te spelen.”