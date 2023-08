Onderzoek uit Utrecht stemt hoopvol; ‘Minder plastic in de oceaan én makkelijker op te ruimen’

Er is mogelijk veel minder plastic in de wereldwijde oceaan aanwezig dan wetenschappers dachten. Dat blijkt althans uit onderzoek van de Universiteit Utrecht. Dat stemt wellicht hoopvol, maar er is ook minder goed nieuws; het plastic blijft veel langer in de oceanen hangen.

Afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de hoeveelheid plastic in de oceaan. Er zijn met een nieuw computermodel een recordaantal metingen en waarnemingen verricht van plastic in de oceaan. Daaruit blijkt dat er ongeveer 2 miljoen ton plastic op het oceaanoppervlak drijft en een miljoen ton in de diepere oceaan aanwezig is. Eerder ging men ervan uit dat er meer dan 25 miljoen ton plastic in de oceaan zat.

Bovendien belandt er per jaar veel minder nieuw plastic in de oceaan dan voorheen werd aangenomen: een half miljoen ton in plaats van vier tot twaalf miljoen. Het zijn enorme verschillen. Volgens onderzoeker Mikael Kaandorp laat dit goed zien dat het onderzoek naar plastic in de oceaan in de kinderschoenen staat. Daarom is er ook meer onderzoek nodig om de hoeveelheid plastic in de oceaan nog beter vast te stellen.

Langer in oceaan

Een andere belangrijke conclusie die de onderzoekers trekken is dat plastic veel langer in de oceaan blijft hangen dan gedacht, grofweg decennia. Er belandt per jaar immers veel minder plastic in de oceaan dan gedacht, maar de hoeveelheid die op het oppervlak drijft is veel groter dan gedacht.

Dat is volgens Kaandorp dan weer slecht nieuws: “Het betekent dat we minder snel effect zullen zien van maatregelen om plasticafval tegen te gaan. Het wordt nóg lastiger om te komen tot de situatie zoals die ooit was. Daarbij geldt ook dat als we nu géén maatregelen nemen, de gevolgen nog veel langer voelbaar zijn.”

Computermodel

De nieuwe voorspellingen over de hoeveelheden plastic in de oceaan zijn gedaan met een computermodel. Kaandorp voedde het model met metingen en waarnemingen van hoeveelheden plastic in de oceaan. Vervolgens leidde het model de totale hoeveelheid plastic daarvan af. Het maakte daarbij gebruik van allerlei variabelen, waaronder de snelheid waarmee plastic aanspoelt, het in kleinere stukken uiteenvalt en bedekt raakt met algen waardoor het zwaarder wordt en naar de bodem zinkt.