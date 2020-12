Onderzoeker UMC Utrecht wil alternatief voor antibiotica vinden

Suzan Rooijakkers, hoogleraar microbiologie bij het UMC Utrecht, ontvangt een subsidie van twee miljoen euro. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een alternatief vinden voor antibiotica.

Specifiek doet Rooijakkers onderzoek naar antilichaamtherapieën die gebruikmaken van het eigen immuunsysteem om bacteriën te bestrijden. Het onderzoek is nodig omdat steeds meer gevaarlijke bacteriën resistent zijn voor antibiotica. Daarnaast is er volgens het UMC ‘grote wetenschappelijke belangstelling’ voor de ontwikkeling van therapieën die het eigen immuunsysteem versterken.

Infectie

Wanneer een patiënt een infectie doormaakt, maakt het lichaam allerlei antilichamen aan. Sommige antilichamen kunnen de bacterie doden. “We begrijpen nog niet waarom sommige antilichamen bacteriën goed kunnen doden en andere niet. Deze vraag wil ik oplossen”, zegt Rooijakkers.

Tegelijkertijd wil Rooijakkers er tijdens haar onderzoek achterkomen hoe antilichamen het proces in werking zetten dat de bacterie uitschakelt. “Als je dat proces begrijpt, kun je dat heel snel vertalen naar de ontwikkeling van antilichaamtherapieën (en wellicht vaccins) tegen andere bacteriële infecties en misschien ook tegen virussen.”

Urineweginfectie

Tot slot wil de onderzoeker de vraag beantwoorden hoe het komt dat een urineweginfectie bij sommigen veel erger verloopt dan bij anderen. “Er zijn aanwijzingen dat dit komt doordat deze patiënten slechte antistoffen aanmaken”, zegt Rooijakkers. Het gaat dan om antistoffen die immuuncellen remmen in plaats van activeren. “Ik wil graag begrijpen hoe dit komt. En als dat inderdaad zo is én we begrijpen hoe dat werkt, dan kunnen we daar ook ingrijpen en het proces remmen.”

De 2 miljoen euro subsidie komt van de European Research Council (ERC). De eerste stap die Rooijakkers gaat zetten is een team samenstellen.