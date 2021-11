Onderzoekers UMC Utrecht ontwikkelen apparaat dat kankerbehandeling kan versnellen

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben de ‘hybride C-boog’ voor het eerst getest bij mensen. Dit apparaat gebruikt röntgenstraling tegelijk met een scan die radioactieve bolletjes laat zien. Zo kunnen mensen met leverkanker of darmkanker met uitzaaiingen in de lever sneller behandeld worden.

Normaal gesproken moet bij de patiënt eerst worden getest of de behandeling aanslaat. De patiënt krijgt dan geen radioactieve bolletjes toegediend, maar een testversie. Zo kan de arts via een scan controleren of de bolletjes goed zijn verspreid door de bloedvaten van de lever.

Gaat dat goed, dan krijgt de patiënt een week later de radioactieve bolletjes. Die bolletjes worden gebruikt om de kanker in de lever van de patiënt te behandelen. De behandeling gebeurt al jaren met een ‘C-boog’, een apparaat dat werkt met röntgenstraling.

Van 2 naar 1

Met de nieuwe hybride C-boog willen de onderzoekers van het UMC Utrecht de week wachttijd opheffen. Dit apparaat maakt de scan en de röntgenbeelden tegelijkertijd. En dat werkt. De arts kan meteen zien of de behandeling aanslaat.

Hugo de Jong is hoogleraar Klinische Fysica en de bedenker van de nieuwe hybride C-boog. “Dit is een uniek apparaat,” aldus De Jong. “Het geeft ontzettend veel voldoening om het apparaat bij mensen te kunnen testen. Dat de beelden eruitzien zoals we verwacht hadden, is erg hoopgevend voor de volgende stappen van ons onderzoek.”

Meer toepassingen

Het UMC Utrecht is een onderzoek gestart om zo het prototype verder te kunnen ontwikkelen. Ook zouden er volgens De Jong meer toepassingen kunnen zijn voor de hybride C-boog. Chirurgen zouden het kunnen gebruiken voor het verwijderen van lymfeklieren en misschien zijn cardiologen ook geïnteresseerd in de techniek, denkt de hoogleraar.