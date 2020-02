Onderzoekers UMC Utrecht ontwikkelen technologie die tijd in MRI-scanner flink inkort

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben een technologie ontwikkeld waardoor patiënten veel minder lang in een MRI-scanner hoeven te liggen.

De onderzoekers wilden de negatieve kanten van de MRI-scan beperken. Ze zijn de afgelopen 5 jaar bezig geweest met de ontwikkeling van de technologie, met de naam MR-STAT. Het belangrijkste onderdeel is een algoritme dat ervoor zorgt dat patiënten nog maar 5 minuten in de scanner hoeven te liggen. Met de oude techniek was dat 25 minuten.

Het nieuwe algoritme is geavanceerder, waardoor data flexibeler wordt opgenomen. Nu moet een patiënt voor elk afzonderlijk beeld ongeveer 5 minuten in de scanner doorbrengen. Met de nieuwe technologie worden de beelden achteraf met rekenmodellen gereconstrueerd.

Benauwend

Veel mensen vinden een MRI-scan eng of worden er onrustig van, omdat de scanner een benauwend gevoel geeft en veel lawaai maakt. Als iemand te onrustig is, kunnen de beelden van de scanner ook nog eens verstoord worden.

De onderzoekers zijn nog bezig met de studie. Als dat is afgrond, willen ze de technologie gaan uitrollen in andere medische centra, zodat zo veel mogelijk patiënten er profijt van hebben.