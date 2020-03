Onderzoekers Universiteit Utrecht en Erasmus MC: ‘Mogelijk antilichaam COVID-19 gevonden’

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) en het Erasmus MC hebben mogelijk het antilichaam tegen COVID-19, oftewel het coronavirus gevonden. Voordat bewezen is dat het echt werkt moet het antilichaam getest worden op mensen en dat zou nog maanden duren. Dat meldt het Erasmus Magazine.



Het antilichaam lag al even in de ijskast van het Erasmus MC. Het was ooit ontwikkeld tegen MERS, SARS en een ander type coronavirus. “Die virussen zijn inmiddels al ingedamd, we hebben nu te maken met een ander coronavirus. […] Toen de huidige crisis – SARS2 – uitbrak hebben we meteen getest of de antilichamen die met SARS1 reageerden ook reageren op SARS2 en vonden we het nu gepubliceerde antilichaam”, zegt hoogleraar celbiologie Frank Grosveld.

Het artikel dat de wetenschappers over de vondst hebben geschreven is donderdag gepubliceerd op BioRxiv, een website waarop biologen hun onderzoek publiceren voordat het beoordeeld is door een vaktijdschrift. Daarnaast ligt de wetenschappelijke publicatie klaar om beoordeeld te worden door vakgenoten. Zodra het is goedgekeurd wordt het gepubliceerd door het toonaangevende vaktijdschrift Nature.

Vaccin

De hoogleraar benadrukt dat het antilichaam nog getest moet worden, maar de verwachting is wel dat het de infectie bij een patiënt kan stoppen en de geïnfecteerde dus de kans krijgt te herstellen. Daarnaast zegt Groveld dat voorkomen beter is dan genezen. “Een echte oplossing is daarom een vaccin, daar werken anderen aan. Een vaccin ontwikkelen duurt echter al gauw twee jaar. Het medicijn van ons is er, als het allemaal werkt, eerder.”

Grosveld zegt dat er nu wordt geprobeerd om een farmaceut aan boord te krijgen die het antilichaam op grote schaal kan produceren. “Voordat het op de markt kan, moet het antilichaam door een uitgebreide ontwikkelingsfase en op toxologische eigenschappen worden getest. Dat proces gaat nu lopen.”

De vondst van het antilichaam is een wereldprimeur.