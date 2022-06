Onderzoekers Universiteit Utrecht gevraagd om onderzoek te doen naar sociale veiligheid in Tweede Kamer

De voorzitter en griffier van de Tweede Kamer hebben onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU) gevraagd om onderzoek te doen naar de sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Onder leiding van bestuurskundige Leonie Heres gaat een team aan de slag met een onderzoek naar onder meer het werkklimaat. Het onderzoek moet eind februari volgend jaar klaar zijn.

De voorzitter van de Tweede Kamer heeft in juni 2021 toegezegd dat er een onderzoek zou komen naar de sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen van vertrouwenspersonen en bedrijfsmaatschappelijk werk.

De onderzoekers gaan alle Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren uitnodigen om aan het onderzoek mee te doen. Ook oud-medewerkers die maximaal vijf jaar geleden vertrokken zijn, kunnen zich nog aanmelden om mee te doen. Om een goed beeld te krijgen van hoe de sociale veiligheid in de Kamer wordt ervaren, vragen de onderzoekers mensen uit alle delen van de Tweede Kamer om met het onderzoek mee te doen.

Vertrouwelijk

Het onderzoek bestaat uit interviews, een online vragenlijst en documentanalyse. Deelnemers aan het onderzoek kunnen volgens de UU vertrouwelijk hun ervaringen met sociale veiligheid en sociale onveiligheid in de Tweede Kamer delen met de onderzoekers.

De resultaten van het onderzoek kunnen uiteindelijk gebruikt worden om de sociale veiligheid in de Tweede Kamer te verbeteren. In het rapport staan vanwege de privacy geen gegevens die herleidbaar zijn naar bijvoorbeeld individuele personen of fracties.