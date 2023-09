Onderzoekers Universiteit Utrecht pleiten voor simpelere taal in troonrede om politiek dichterbij burger te brengen

Uit onderzoek van twee taalkundigen van de Universiteit Utrecht (UU) is gebleken dat een eenvoudigere troonrede positiever wordt beoordeeld, terwijl de inhoud hetzelfde bleef. De wetenschappers zien dit als een manier om de politiek dichterbij de burger te brengen.

Leo Lentz en Henk Pander Maat herschreven de troonrede van 2022, waarbij de inhoud dus hetzelfde bleef maar de tekst toegankelijker werd. Zo gebruikten zij eenvoudigere woorden en zinnen, en een enkele keer gaven zij uitleg bij lastige begrippen zoals bijvoorbeeld ‘kringlooplandbouw’. Honderden proefpersonen luisterden vervolgens naar deze herschreven tekst en een andere groep naar de tekst die koning Willem-Alexander vorig jaar voorlas.

Na het beluisteren van beide teksten kregen de proefpersonen een aantal vragen over de inhoud. Daaruit bleek dat de mensen die naar de herschreven tekst hadden geluisterd de inhoud beter begrepen. De herschrijving werd positiever beoordeeld en ook gezien als minder afstandelijk en vaag.

Plechtig

Tot slot wilden de onderzoekers ook weten of de eenvoudige versie serieus werd genomen als tekst die uitgesproken kan worden door de koning. Daarom kregen de proefpersonen de vraag of de troonredes die zij hoorden plechtig genoeg waren. Beide groepen vonden dat dit het geval was.

“Elke kans om de politiek dichter bij de burger te brengen moet je grijpen”, zegt onderzoeker Henk Pander Maat. “Deze kans ligt voor het oprapen. Op Prinsjesdag 2022 keken meer dan een miljoen mensen naar de politieke toespraak, mensen die je op andere momenten nauwelijks bereikt.”

Tijdens Prinsjesdag, dat ieder jaar op de derde dinsdag van september plaatsvindt, leest de koning de troonrede voor. Dit is een rede met de plannen van het kabinet voor komend jaar.