Onderzoekers Universiteit Utrecht vinden dinosaurusfossiel op Schots eiland Eigg

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht en National Museums of Scotland hebben op het Schotse eiland Eigg een uniek fossiel van een dinosaurus ontdekt. Het fossiel komt uit het tijdperk van het Midden-Jura, 174 tot 163 miljoen jaar geleden.

Paleontoloog Femke Holwerda van de Universiteit Utrecht identificeerde het bot als een kuitbeen. Waarschijnlijk gaat het om het kuitbeen van een stegosauriër. Het bot is iets meer dan een halve meter lang en werd gevonden in een rotsblok aan de waterkant en is daardoor wel beschadigd door de zee. Het rotsblok is naar een laboratorium op de Universiteit van Edinburgh gebracht om het bot uit de rots te kunnen verwijderen.

Holwerda was eerder al betrokken bij de identificatie van een langnekdino en dacht in eerste instantie dat het nu weer om een bot van dat dier ging. “Het merendeel van de botten van Skye (Schots eiland, red.) was ook afkomstig van langnekken. Ook de grootte van het bot deed denken aan dat van een langnekdino”, zegt ze. “Maar de proporties van het bot klopten niet. Want terwijl alle langnek-kuitbeenderen uit die tijd tamelijk robuust zijn, was deze vondst juist lang en dun. En bij lang en dun denk je al gauw aan ornithischia, de grote groep van dinosauriërs waartoe ook de stegosauriërs behoren.”

Nieuw stukje informatie

Eigg stond al bekend om zijn Jura-fossielen, maar dan met name van zeereptielen en vissen. De vondst van dit kuitbeen voegt volgens de onderzoekers weer een nieuw stukje informatie toe aan het begrip van het Midden-Jura en het verloop van de evolutie. Volgens onderzoeker Elsa Panciroli van National Museums of Scotland is de vondst van het fossiel ook om andere redenen heel belangrijk. “Allereerst zijn er wereldwijd maar weinig fossielen uit het Midden-Jura bekend. Daarnaast waren tot nu toe de enige Schotse dinosaurusfossielen afkomstig van het eiland Skye. Dit bot is 166 miljoen jaar oud en levert het bewijs dat er op dat moment stegosauriërs in Schotland leefden.”

Het bot is voorlopig opgenomen in de collectie van National Museums of Scotland in Edinburgh. Het bot is ook te bekijken voor mensen die niet naar Edinburgh kunnen afreizen. Matthew Humpage maakte namelijk een 3D-model van het fossiel.