Onderzoekers van UMC Utrecht vinden voor het eerst hersenontstekingen bij patiënten met long covid

Onderzoekers van het UMC Utrecht en het Amsterdam UMC hebben bij twee patiënten met langdurige klachten na een corona-infectie ontstekingen door heel de hersenen gevonden. Het is de eerste keer dat dit is aangetoond bij levende mensen met long covid, maar er is wel nog aanvullend onderzoek nodig.

Momenteel worden er verschillende onderzoeken gedaan naar de relatie tussen long covid en specifieke organen zoals het hart of de ademspier. Nu is dus voor het eerst bij levende mensen schade in de hersenen aangetoond.

“We willen graag weten waarom mensen zo lang vermoeidheidsverschijnselen en cognitieve klachten houden na een coronavirusinfectie”, zegt nucleair geneeskundige Bart van Berckel van Amsterdam UMC. “Dat we door het hele brein nu ontstekingen zien, is opvallend en mogelijk is er een verband tussen long covid en die globale hersenontsteking. Een studie met een groter aantal patiënten brengt hopelijk meer duidelijkheid hierover.”

Ontstekingen

De twee patiënten die nu onderzocht zijn, zijn een man die op de intensive care lag en weer gedeeltelijk aan het werk is en een jongere vrouwelijke patiënt die milde coronaklachten had en nog in de ziektewet zit. De onderzoekers vonden bij allebei hersenontstekingen door het hele brein. De ontstekingen waren respectievelijk 76 en 121 procent verhoogd vergeleken met die in de hersenen van gezonde mensen.

De patiënten zijn onderzocht met een geavanceerde en kostbare scan die de ontstekingsreactie liet zien. De onderzoekers denken nu na over manieren om zo’n scan toegankelijker te maken voor meer patiënten, want de scan is nog niet beschikbaar in de reguliere zorg. “Het is op dit moment niet mogelijk zo’n scan aan te vragen bij een huisarts of ziekenhuis”, zegt nucleair geneeskundige Nelleke Tolboom van UMC Utrecht. “Een selectie van patiënten is al gemaakt voor aanvullend onderzoek. Men kan zich hier niet voor opgeven.”

Aanvullend onderzoek

Er zijn nog een aantal vragen die leven bij de onderzoekers. Zo is nog onbekend hoe patiënten met deze ontstekingen te behandelen zijn en is ook nog niet duidelijk of iedere patiënt met long covid dezelfde ontstekingsreacties heeft. Om daar achter te komen, is dus nog aanvullend onderzoek nodig. Het eerste onderzoek is verschenen in preprint en is hier te bekijken.