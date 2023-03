Ondiep in Utrecht de komende drie jaar op de schop vanwege werkzaamheden aan het riool

Vanwege werkzaamheden aan het riool liggen de komende drie jaar verschillende delen van het Utrechtse Ondiep open. Het werk is opgedeeld in drie fases en in april van dit jaar gaat de eerst schop in de grond.

Eind 2021 werd het zogenoemde hoofdriool in Ondiep gerepareerd. “Dit was een eerste stap om de riolering in de wijk op te knappen”, schrijft de gemeente in een wijkbericht. Nu wordt het riool vervangen dat van de huizen naar het hoofdriool loopt en wordt een apart riool voor regenwater aangelegd.

De eerste fase van de werkzaamheden start in april en duurt naar verwachting tot het eerste kwartaal van 2024. In deze periode wordt gewerkt aan de Ahornstraat, de kruising bij Oudenoord, parallelweg Nijenoord, Acaciastraat en een stukje van de Schutstraat.

In fase twee, die van januari volgend jaar tot eind 2024 duurt, wordt de Omloop en de Anton Geesinkstraat aangepakt. In de laatste fase in 2025 beginnen de werkzaamheden aan de hoofdbaan Nijenoord.

Nulmeting

Voordat het werk van start gaat wordt een nulmeting gedaan bij een aantal woningen. “Zo kunnen we eventuele schades aan woningen door de werkzaamheden goed vaststellen”, is in het wijkbericht te lezen. Voetgangers en fietsers kunnen volgens de gemeente altijd het werkgebied passeren. Autoverkeer wordt omgeleid.

Omdat het steeds vaker en ook harder regent kan het normale riool de neerslag niet altijd opvangen. Een apart riool vangt dit water op en voert het vervolgens af naar oppervlaktewater zoals een sloot of een plas. “Dit voorkomt wateroverlast bij zware regenval.”