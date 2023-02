Onenigheid achter de schermen bij de Galaxy Tower; opdrachtgever verwikkeld in juridische procedures

De Lelie Vastgoed B.V. (DLV), opdrachtgever van de Galaxy Tower aan het Jaarbeursplein in Utrecht, is verwikkeld in een juridisch geschil met twee van de aannemers van het project. Vanwege vertraging in de werkzaamheden zijn de kosten voor beide aannemers opgelopen en er is nu onenigheid over de hoogte van dat bedrag.

In de eerste helft van 2018 is de bouw van de Galaxy Tower begonnen. Ballast Nedam is de bouwkundig aannemer en Homij is het installatiebedrijf dat in de 90 meter hoge toren aan het werk is. De werkzaamheden van Ballast Nedam zijn vertraagd vanwege onder meer de aanleg van nutsvoorzieningen in de zomer van 2019. Nu ziet het ernaar uit dat de toren in oktober van dit jaar wordt opgeleverd, zo’n 2,5 jaar later dan eerst de verwachting was.

Vanwege deze vertraging zijn ook de kosten opgelopen. Ballast Nedam wil hiervoor een schadevergoeding van tientallen miljoenen euro’s. DLV zegt echter dat deze vertraging in ‘overwegende mate toerekenbaar’ is aan Ballast Nedam. Beide partijen zijn daarover verwikkeld in een bodemprocedure bij de rechtbank van Amsterdam.

Homij

Vanwege de vertraging van Ballast Nedam lopen ook de werkzaamheden van Homij vertraging op. Dit bedrijf schat deze kosten op ruim 4,3 miljoen euro. “De Lelie kon zich echter ook niet vinden in deze berekening”, is te lezen in een verslag van de rechtbank. Vanwege het geschil heeft Homij het werk neergelegd, waarop DLV naar de rechter is gestapt.

In de Galaxy Tower komt een hotelvestiging van Amrâth, met meer dan 250 kamers op de eerste zeven verdiepingen. Boven het hotel, op de achtste tot de dertigste verdieping, komen ruim 300 vrije sector huurwoningen. Onder het gebouw komt een parkeergarage. Bewoners van de appartementen kunnen straks gebruikmaken van de faciliteiten van het hotel, zoals de fitness en welness.