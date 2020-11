Ongedocumenteerden in Utrecht ‘bovengronds’ door coronacrisis

Tijdens de eerste lockdown zijn er enkele tientallen ongedocumenteerden boven water gekomen in Utrecht, laat de gemeente weten. Het zou mogelijk gaan om Zuid-Amerikaanse, in het bijzonder Braziliaanse, asielzoekers zonder geldige verblijfsvergunning.

Ook in Amsterdam kwamen enkele duizenden van hen uit de anonimiteit. De gemeente Utrecht zegt signalen te hebben dat een deel van deze Spaanssprekende mensen naar Spanje is vertrokken. Er zouden geen ongedocumenteerde asielzoekers van Amsterdam naar Utrecht zijn vertrokken.

Voor de meeste illegale asielzoekers in Utrecht geldt dat de gemeente ze goed in beeld heeft en werkt aan een bestendige oplossing; het legaliseren van hun verblijf, de terugkeer naar het thuisland of doormigratie naar een ander land. Dat doet de gemeente voor de doelgroep Zuid-Amerikanen en Oost- of Zuid-Europeanen in samenwerking met de Poolse stichting Barka.

Op zoek naar aanpak

De gemeente Utrecht zegt op dit moment echter geen beeld te hebben van ongedocumenteerden die bijvoorbeeld werken als kinderoppas of huishoudelijk werk verrichten en op deze wijze overleven.

Daarnaast is de gemeente Utrecht ook op de hoogte van een groep langdurig in Utrecht verblijvende Noord-Afrikanen. Een deel van deze mensen heeft in het verleden overlast veroorzaakt of heeft een criminele achtergrond. Om die reden zoekt de gemeente in samenwerking met het Rijk en de vreemdelingenpolitie (AVIM) naar een aanpak voor deze groep.

‘Bovengronds’

De Utrechtse VVD stelde vragen over de ongedocumenteerden naar aanleiding van een groot aantal mensen met deze status dat plotseling ‘bovengronds’ kwam. Het zou gaan om een groep van zo’n 75.000 mensen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland woont. Zij zouden vanwege de coronapandemie terug willen keren naar hun land van herkomst.

De mensen worden volgens de Utrechtse VVD extra hard geraakt; veel van hun werkzaamheden, vaak huishoudelijk werk, staan nu stil en ze worden niet doorbetaald. De Utrechtse VVD vindt illegaliteit te allen tijde ongewenst, omdat deze mensen niet verzekerd zijn, geen belastingen en premies betalen en daardoor geen recht hebben op sociale voorzieningen in geval van nood.