Ongedocumenteerden in Utrecht komen moeilijk aan maaltijd; Gemeente zoekt oplossing

De gemeente Utrecht is op zoek naar een plek in de stad waar ongedocumenteerden straks een maaltijd kunnen eten. Momenteel kunnen zij niet in het Smulhuis terecht vanwege de coronamaatregelen.

Begin september gaven verschillende politieke partijen aan zich zorgen te maken over de voedselvoorziening voor kwetsbare Utrechters. ACU aan de Voorstraat deelde sinds het begin van de coronacrisis onder de noemer Solidarity Kitchen een tijdje gratis maaltijden uit. Dat initiatief is inmiddels gestopt.

Onderzoek

De gemeente heeft de afgelopen periode onderzocht welke mensen gebruikmaakten van Solidarity Kitchen en ook hoe het ervoor staat met de voedselvoorziening voor kwetsbare mensen. Sinds de komst van het coronavirus is hierin het een en ander veranderd.

Dit onderzoek heeft de gemeente met verschillende partijen gedaan. Zo zijn er gesprekken gevoerd met ACU. Daarin werd aangegeven dat de meesten die gebruikmaakten van Solidarity Kitchen dak- of thuislozen waren. Ook is er gesproken over het tegengaan van voedselverspilling en over hoe maaltijden tegen minimale kosten werd bereid.

Dekkend aanbod

“Afgesproken werd om samen met partijen in de stad verder in gesprek te gaan, of er op dit moment een voldoende dekkend aanbod aan maaltijdvoorzieningen in onze stad aanwezig is voor Utrechters in een kwetsbare positie”, schrijft de gemeente in een brief aan de raad.

Vervolgens heeft de gemeente de eetvoorzieningen in de stad in kaart gebracht. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met Villa Vrede, Het Rode Kruis, Stil, Barka, Leger des Heils/Herstart en de Tussenvoorziening. De conclusie van die gesprekken was dat de betrokkenen op dit moment niet direct een probleem zagen voor rechthebbende daklozen en thuislozen, omdat zij via de reguliere voorzieningen aan een maaltijd kunnen komen.

Migranten

De partijen zagen echter wel problemen voor ongedocumenteerden en EU-arbeidsmigranten die dakloos zijn. De coronamaatregelen hebben voor de laatste groep op het gebied van maaltijdvoorziening weinig veranderd, omdat zij voorheen ook niet terecht konden bij een voorziening.

Om voor de EU-arbeidsmigranten iets te betekenen is extra onderzoek en afstemming met de gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Den Haag nodig. Dat blijkt volgens de gemeente althans uit signalen uit het veld.

“Barka geeft aan dat EU-arbeidsmigranten die dakloos zijn sinds de coronamaatregelen nog meer dan voorheen door Nederland heen bewegen. Het faciliteren van een maaltijdvoorziening in Utrecht, zal waarschijnlijk een aanzuigende werking hebben.”

Ongedocumenteerden

Voor ongedocumenteerden is echter wel iets veranderd sinds de coronamaatregelen van kracht gingen. Zo is het Smulhuis vanwege de anderhalvemeterregel gesloten voor mensen die niet in de opvang verblijven.

“Dat betekent dat ongedocumenteerden die daar voorheen wel mochten komen eten, daar nu niet meer terecht kunnen.” Het aantal ongedocumenteerden in Utrecht dat nu moeilijk aan een maaltijd kan komen is een groep van ongeveer dertig personen.

Binnen

Voor deze groep is de gemeente nu op zoek naar een locatie. “Een plek waar deze mensen binnen een warme avondmaaltijd kunnen nuttigen is het meest wenselijk.” Er is dus nog geen locatie gevonden, maar de gemeente zegt wel dat er ‘vorderingen’ gemaakt worden.

In de tussentijd bestaat er de mogelijkheid voor deze doelgroep om tot 17.00 uur een afhaalmaaltijd op te halen bij Villa Vrede. Dit is onder dezelfde voorwaarden als eerder bij ACU. Deze maaltijden zijn dus gratis.