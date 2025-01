Ongeluk met meerdere voertuigen op A12 in Utrecht; extra reistijd van ongeveer 30 minuten

Op de A12 bij Utrecht zijn meerdere voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Het gebeurde op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oudenrijn. Dit zorgt voor een half uur extra reistijd in de richting van Den Haag.

Het ongeval zorgt voor een onstuimig begin van de avondspits rondom Utrecht. Het verkeer op de A12 rijdt over een enkele rijbaan en de parallelbaan, maar ook daar staat file. Ook het verkeer op de A27 vanuit Almere staat vast.

Op een foto van Rijkswaterstaat is te zien hoe een vrachtwagen schuin op de weg staat. Ook staat er een personenauto op de vluchtstrook. Het is bovendien mistig. In delen van het land geldt daarom code geel, maar in Utrecht geldt dat weeralarm niet.

Raadpleeg de website van Rijkswaterstaat voor actuele verkeersinformatie.