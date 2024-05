Ongeregeldheden bij stadion Galgenwaard na verloren finale play-offs

Het is na de verloren finale in de play-offs onrustig geworden bij stadion Galgenwaard. Nadat FC Utrecht verloor van Go Ahead Eagles met 1-2 werd de politie buiten het stadion bekogeld met stenen. De Mobiele Eenheid is ingezet en de burgemeester kondigde een noodbevel af.

Al tijdens de wedstrijd was de sfeer af en toe grimmig, supporters betraden het veld en de wedstrijd werd tijdelijk stilgelegd. Nadat FC Utrecht verloor werd het voornamelijk buiten het stadion onrustig. De Mobiele Eenheid is ingezet.

De onrust in Utrecht gaat door! Utrecht-supporters proberen verhaal te halen bij de parkeerplaats van het uitvak. De ME voert charges uit en moet zelf ook een paar keer achteruit. pic.twitter.com/osMLOg2Ob4 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 26, 2024

Go Ahead Eagles gaat Europa in! Na afloop van de wedstrijd bestormden de supporters van FC Utrecht het veld. De spelers van Eagles vluchtten snel de spelerstunnel in. De supporters van Utrecht konden het uitvak niet bereiken. #UTRGAE 📹 : @pvan_wezenberg en @JeroenKapteijns pic.twitter.com/BIYs48dN0x — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 26, 2024