Ongeveer 25 minderjarigen gaan met elkaar op de vuist in centrum Utrecht; ‘kind’ met drie messen wordt opgepakt

Ongeveer 25 jongeren gingen vrijdag met elkaar op de vuist in het centrum van Utrecht. Bij het zien van de politie gingen zij er allemaal vandoor. Degene die de aanstichter zou zijn van de vechtpartij werd opgepakt en hij had maar liefst drie messen op zak. “Wat doet een kind met drie messen op zak”, aldus de politie.

Onder meer de hondenbrigade van de politie werd vrijdag naar een vechtpartij in het centrum van Utrecht gestuurd. Waar dit precies was is niet bekend. Bij aankomst bleek dat er zo’n 25 jongeren, die in leeftijd variëren van 13 tot 16 jaar, met elkaar in gevecht waren.

Bij het zien van de politie gingen de vechtersbazen ervandoor, maar een agent van de hondenbrigade wist de aanstichter in de kraag te vatten. “Bij deze jongeman (eigenlijk een kind) werd deze verzameling messen aangetroffen.”

Er werd uiteindelijk door niemand aangifte gedaan en de drie messen zijn in beslag genomen. De jongen heeft een boete gekregen. “Wat doet een kind met drie messen op zak? Wij denken in ieder geval niet om een appeltje te schillen”, schrijft de politie op sociale media.