Online gebiedsverbod voor jongen die opriep tot rellen in Utrecht is opgeheven: ‘middel was effectief’

Het online gebiedsverbod dat eind 2021 aan een destijds 17-jarige jongen uit Zeist werd opgelegd door de Utrechtse burgemeester, is opgeheven. “Het middel is effectief geweest”, schrijft Dijksma. Het instrument kan volgens de burgemeester mede daarom in de toekomst vaker ingezet worden.

Eind 2021 golden er nog verschillende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden en ook werd rond die periode besloten dat tijdens de jaarwisseling een vuurwerkverbod zou gelden. In verschillende Nederlandse steden braken ongeregeldheden uit, die veelal werden aangezwengeld of zelfs veroorzaakt door oproepen op sociale media.

De jongen uit Zeist had opgeroepen om te komen rellen in Utrecht. De destijds minderjarige jongen werd daarvoor gearresteerd en burgemeester Dijksma besloot hem een last onder dwangsom op te leggen, wat uitgelegd kon worden als een online gebiedsverbod.

Vragen

Dit besluit riep toentertijd veel vragen op en ook de jongen zelf maakte bezwaar tegen het handhavingsinstrument. De sanctie was immers ook maar zelden ingezet en daarmee was het onbekend juridisch terrein. Dijksma heeft destijds haar besluit meermaals verdedigd.

De burgemeester schrijft nu dat ‘de rechtmatigheid van de opgelegde last onder dwangsom in de bezwaarprocedure overeind is gebleven’. “Daarmee kan in toekomstige gevallen het instrument opnieuw worden overwogen bij online oproepen tot rellen en ongeregeldheden in de stad.”

Lering

Daarnaast meldt de burgemeester dat de Zeistenaar het online gebiedsverbod niet heeft geschonden. De jongen zou dan ook lering hebben getrokken uit de maatregel. “Gelet op het bereikte effect en de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden, is er op dit moment geen directe noodzaak meer om de maatregel […] langer van kracht te laten blijven.”