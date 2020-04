Online vergaderingen van Utrechtse gemeenteraad zorgen voor uitdaging – en glimlach

De gemeenteraad van Utrecht komt niet meer bij elkaar in de raadszaal, maar vergadert via een videoverbinding. Zo was donderdag de vergadering van de commissie Mens en Samenleving live te volgen via de website van de gemeente.

“Ik stel voor dat u digitaal uw hand opsteekt als u een interruptie wil doen”, zo opent voorzitter Anne-Marijke Podt de vergadering over de coronamaatregelen. Wie het woord wil, kan zijn of haar ‘handje’ omhoog doen, zodat de voorzitter weet wie er wil interrumperen.

Alle partijen benadrukken voordat ze hun onderwerpen aankaarten dat ze veel respect hebben voor onder meer mensen in vitale beroepen, maar ook voor de vele Utrechtse initiatieven, zoals donaties aan de voedselbank en hulp voor ouderen.

De partijen vroegen onder meer naar de informatievoorziening voor Utrechters zonder internetverbinding en de situatie van daklozen in de stad. Meerdere partijen vroegen zich af of er op bepaalde plekken niet meer moet gebeuren zodat mensen 1,5 meter afstand blijven houden.

Van Zanen

Burgemeester Van Zanen is voorlopig niet van plan de maatregelen die in Utrecht genomen zijn verder aan te scherpen, maar ‘zal niet aarzelen als het wel nodig blijkt’. De burgemeester ziet momenteel geen aanleiding om tot sluiting over te gaan.

Van Zanen gaf verder aan onder meer via Bingo FM, DUIC en het Stadsblad informatie te verspreiden over de coronacrisis. Doel daarvan is dat mensen die geen toegang hebben tot internet toch op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkelingen.

Volgens de burgemeester wordt nog gekeken naar opvang voor niet-rechthebbende daklozen. Voor dakloze 60-plussers wordt een speciale opvang ingericht, omdat zij tot de risicogroep behoren. Die opvang komt in een hostel in de binnenstad.

Uitdagingen

Een online raadsvergadering brengt verschillende nieuwe uitdagingen met zich mee. Vorige week werd er voor het eerst op deze manier vergaderd en ook nu loopt niet allemaal vlekkeloos.

Zo moet voorzitter Podt de raadsleden regelmatig vragen om hun ‘digitale handjes’ naar beneden te doen nadat ze hebben geïnterrumpeerd, krijgt de burgemeester zijn microfoon niet aan (‘Excuus voor mijn amateurisme’) en gaat bij Heleen de Boer van GroenLinks de deurbel.

Sander van Waveren (CDA) gaf aan de raadszaal wel te missen. “Zoals u ziet heb ik zijne majesteit maar even opgehangen”, zegt hij, wijzend naar een portret van koning Willem-Alexander. “Zo hebben we toch een beetje de sfeer van de raadszaal.”

Mahmut Sungur van DENK zorgt ook nog voor een glimlach. Voorzitter Podt kondigt zijn interruptie aan met de woorden: “We gaan naar meneer Sungur, maar die is een beetje aan het multitasken, zie ik”, waarop Sungur in beeld verschijnt met zijn kindje op schoot.