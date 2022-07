Onrust over plannen voor het Ledig Erf in Utrecht; bewoners voelen zich aan de kant gezet

Het Ledig Erf gaat op de schop. Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, worden auto’s in de toekomst geweerd. De beslissing om een zogeheten knip toe te passen in de doorgaande weg tussen de Bleekstraat en de Albatrosstraat staat in het coalitieakkoord dat in juni is gepresenteerd. Op het Ledig Erf moet waarschijnlijk ruimte komen voor een stadsplein dat wordt gedeeld door voet- en fietsverkeer.

Dit tot verbazing van omwonenden en gemeenteraadsleden, want een paar maanden voordat het coalitieakkoord is gepresenteerd, is door het college een onderzoek aangekondigd waarin ook een andere optie – het aanleggen van een fietsstraat waar de auto te gast is – bekeken zou worden. Dit zou onder andere gebeuren door extra participatie van bewoners. De momenten voor de inspraak, lijken er niet te zijn geweest voordat het coalitieakkoord is opgesteld. Ondanks dat daarin staat dat er is gekozen voor een knip, zegt een woordvoerder van wethouder Lot van Hooijdonk dat onderzoek naar beide varianten nog loopt. Ook komt er dit najaar een uitgebreid participatie-vervolgtraject.

Inspraak

Terug naar het voorjaar van 2021. Op 15 maart wordt de uitkomst van het eerste participatieonderzoek naar de herinrichting van het Ledig Erf bekendgemaakt. Daarin zijn zes verschillende opties bekeken. 51 procent van de respondenten gaf aan zich te kunnen vinden in variant 1, het Ledig Erf veranderen in een fietsstraat. Ook bij de vraag welke van de zes varianten de voorkeur had, kwam variant 1 met 31 procent als beste uit de bus.

Varianten 2 tot en met 6 betroffen allemaal een autoluw Ledig Erf. Gevraagd welke variant hun voorkeur had, gaf bij elkaar opgeteld 58 procent van de respondenten hier hun voorkeur aan. Variant 6, een autoluw Ledig Erf met een knip op de Albatrosstraat, kreeg met 18 procent de meeste stemmen. In de losse beoordeling van de varianten werden deze echter beoordeeld als wenselijk (2)en onwenselijk (3, 4, 5 en 6). Varianten 4, 5 en 6; het volledig weren van doorgaand autoverkeer, bleken het minst populair. Alle drie de varianten werden door meer dan de helft van de respondenten als onwenselijk bestempeld.

Aan de hand van de inspraak presenteerde de gemeente twee nieuwe opties. Variant 1-Plus (nog steeds een fietsstraat) en variant 4A (het weren van autoverkeer). In april koos het college van burgemeester en wethouders voor die laatstgenoemde variant: 4A. Het Ledig Erf wordt hiermee veranderd in een plein voor fietsers en voetgangers – wat niet de voorkeur was die eerder uit het participatieverslag bleek.

Gemeenteraad

Hierop dienden D66, GroenLinks, Stadsbelang Utrecht en Student & Starter een amendement in. Ze pleitten ervoor om zowel variant 1-Plus en 4A verder uit te werken en de besluitvorming erover daarna aan de raad voor te leggen. De gehele raad stemde in met dit amendement

Naar aanleiding van het amendement stuurde het college in februari van dit jaar een brief naar de raad. Hierin stonden de plannen voor het verdere onderzoek naar de twee varianten. Als onderdeel van het onderzoek, werden inspraakmomenten voor omwonenden en belanghebbenden aangekondigd.

Alsnog uitvoeren

En toen waren er in maart verkiezingen, en begin juni volgden het nieuwe college van B&W en het nieuwe coalitieakkoord. Daarin stond dat er toch een knip op het Ledig Erf kwam. Dit tot verbazing van menig omwonende en gemeenteraadslid, want de inspraakmomenten die, naar aanleiding van het amendement, in februari werden aangekondigd, lijken er niet te zijn geweest. Bovendien had de knip duidelijk niet de voorkeur van omwonenden, maar wel van het college zelf.

Vorige week dienden de VVD, PVV, CDA en EenUtrecht daarom een motie in. Ze vinden dat het verdere onderzoek waartoe in het amendement besloten is, alsnog uitgevoerd moet worden. Waar het amendement zelf unaniem werd aangenomen, werd de motie om het uit te voeren verworpen. Onder de tegenstemmers waren GroenLinks en D66, die zelf het amendement hebben ingediend. Dat hiermee de in februari aangekondigde inspraakmomenten van omwonenden en belanghebbenden van de kaart zijn, lijkt een feit.

Reacties

Marijn de Pagter (VVD) was een van de raadsleden achter de motie van vorige week. Hij vindt het verbijsterend wat er allemaal gebeurt. “Het college heeft ervoor gekozen om de variant die de gemeente voor ogen had er gewoon doorheen te denderen. Zo ga je niet met bewoners en hun participatie om. Na de eerste participatie, over de zes originele varianten, was er vanuit de bewoners veel kritiek over dat de minst populaire variant alsnog werd uitgewerkt. Daarom werd er toen een amendement ingediend. Daarmee heeft de raad besloten de voorkeur van de bewoners en de voorkeur van het college, allebei uit te werken. Dat kun je dat niet zomaar aan de kant schuiven.”

“Het frappante is”, gaat de Pagter verder, “dat het college de mond vol heeft over het verbeteren van de participatie, en het eerste wat ze nu doet is in dit dossier de participatie doorstrepen. Het is echt bizar. Afgelopen donderdag werd duidelijk dat de knip echt een coalitieafspraak is. Veel partijen hadden het denk ik liever anders gezien, maar ze hebben zich aan de afspraak te houden.”

‘Resultaat omgebogen’

Een van de omwonenden die in 2021 deelnam aan de participatie over de zes originele varianten, is Riemer Bouwmeester. Hij woont vlakbij het begin van de knip aan de kant van de Bleekstraat. “De participatie stelde toen ook al niet veel voor. Het resultaat dat daar uitkwam, is zo omgebogen door het college, dat de door hen gewenste variant er alsnog uitkwam. De situatie qua inspraak is de laatste jaren flink verslechterd. Mocht er nu nog inspraak komen, dan verwacht ik daar ook niet zo veel meer van.”

Of het concept van de ‘shared space’ – voetgangers en fietsers die het plein delen – kan werken, vraagt Bouwmeester zich af. Op het Domplein is een vergelijkbare situatie en dat levert soms al rare toestanden op. Het Ledig Erf is daarbij voor veel fietsers een onderdeel van hun route, ze zijn er niet om rond te blijven hangen. Ze zijn op doorgang en willen er zo snel mogelijk langs. In de huidige situatie moet je er al goed uitkijken. Als je in de toekomst over een plein moet waar voetgangers wandelen, wordt het er waarschijnlijk niet beter op.”

Veel twijfels

De voorzitter van actiegroep Binnenstad 030, Egbert Wesselink, heeft ook zijn twijfels over of inspraakmomenten nog wel een verschil kunnen maken. “Ik had graag gezien dat ze er alsnog waren geweest, maar in het algemeen heb ik veel twijfels of de participatietrajecten nog wel nut hebben.” Volgens Wesselink gebruikt de gemeente de momenten vooral om te kijken of bewoners punten hebben waar de gemeente zelf nog niet aan gedacht had. “Dat is op zich geen slechte zaak, maar echt invloed op de besluitvorming heb je zo niet. Voorafgaand aan de inspraakavonden is vaak al veel besloten. De problemen die besproken worden, zijn van tevoren door de gemeente gedefinieerd. De manier waarop een probleem gedefinieerd wordt, bepaalt al voor een groot deel de uitkomst.”

Volgens Wesselink wordt inspraak ook bemoeilijkt door de bureaucratie rondom beslissingen als de knip op het Ledig Erf. “Er zijn al ongelofelijk veel studies naar gedaan en rapporten over verschenen. Die moet je allemaal goed doornemen voordat je als burger echt weet waar het over gaat. Het bedrijfsleven kan daar lobbyisten voor inhuren en ik vrees dat die invloed hebben gehad op de besluitvorming. Binnenstad 030 is bang dat ook het Ledig Erf een groot horecaplein wordt. Er wonen veel mensen, en we horen in toenemende mate dat die door de overlast vertrekken.”

Nog niet afgerond

Wethouder Van Hooijdonk heeft via haar woordvoerder laten weten dat het onderzoek naar de twee opties nog niet is afgerond. “De effecten van de knip voor de routes richting het Ledig Erf en station Vaartsche Rijn worden nog onderzocht. De variant met de fietsstraat, 1-Plus, wordt in hoofdlijnen in beeld gebracht en ruimtelijk en verkeerskundig getoetst. Maar voor deze variant rijden er nu feitelijk wel te veel auto’s, omdat veel autoverkeer dat niets met het gebied te maken heeft er passeert richting de Waterlinieweg.”

“Op het Ledig Erf rijdt een hoeveelheid verkeer die we zo dicht tegen de binnenstad niet graag zien. Dit autoverkeer zit de kwaliteit voor voetgangers, fietsers, verblijven en vergroening in de weg. We zien dat er aan de Ooster- en Westerkade en op Rotsoord gebieden ontstaan met een binnenstadkarakter en die verbinden we graag beter met elkaar.”

In haar besluit voor een knip, kijkt het college ook naar het participatieonderzoek naar de zes varianten. “32 procent was voor de kleine ingreep, de aanleg van de fietsstraat. 58 procent was voor een stevige ingreep, een autoluw Ledig Erf.” Ook geeft de gemeente nog een kans tot verdere participatie: “We zullen dit najaar zorgvuldig een uitgebreid participatie-vervolgtraject doorlopen met bewoners en andere stakeholders uit de Zuidpoort en het omliggende gebied om tot een voorkeursvariant te komen.”

De Pagter laat het in de gemeenteraad in ieder geval nog niet zitten bij het afkeuren van de motie. “Ik ben er nog over aan het nadenken hoe ik het vervolg vorm wil gaan geven. Ik denk bijvoorbeeld aan een raadsinformatiebijeenkomst waarop de omwonenden ook hun standpunt kunnen delen over de herinrichting, en de stand van de participatie in het algemeen.”