Onrustig rondom Stadhuisplein tijdens protest tegen PVV-winst

Tijdens een demonstratie die georganiseerd was na de verkiezingswinst van de PVV is het meerdere keren kort onrustig geweest rondom het Stadhuisplein. De Mobiele Eenheid moest eraan te pas komen om enkele tegendemonstranten op afstand te houden.

Donderdag werden er twee betogingen georganiseerd als tegenreactie op de winst van de PVV. De eerste, waarbij honderden Utrechters een keten vormden rondom het Stadhuis verliep rustig. Tijdens de tweede betoging, op poten gezet door Antifa, probeerden tegendemonstranten het protest te verstoren.

Enkele tientallen tegendemonstranten riepen leuzen als ‘Wilders aan de macht’ en ‘azc weg ermee’. De politie moest eraan te pas komen om deze groep tegendemonstranten van de betoging op het Stadhuisplein te weren. De Mobiele Eenheid ging in de aangrenzende straten staan om een confrontatie te voorkomen. De betoging op het Stadhuisplein kon door de inzet van de politie gewoon doorgaan.

De gemeente liet eerder vandaag al weten: “Vanavond zijn er verschillende demonstraties aangekondigd in Utrecht. Het demonstratierecht is een groot goed en we geven iedereen in de stad de ruimte om zijn stem te laten horen. We zien dat demonstraties veel emoties en mogelijk tegenreacties kunnen oproepen. Emoties mogen geuit worden, maar dit moet wel op een veilige manier en binnen de grenzen van de wet gebeuren. De politie staat in verbinding met de organisatoren van de demonstraties en is aanwezig om de verschillende demonstraties in goede banen te leiden.”