Onrustige nacht in Oog in Al en Kanaleneiland: hulpdiensten rukken uit voor ernstige aanrijding en auto te water

Alle hulpdiensten zijn in de nacht van 13 op 14 april uitgerukt naar ongevallen in de wijken Oog in Al en Kanaleneiland. Het zou op de Pijperlaan gaan om een aanrijding tussen een fietser en een auto, die daarna doorreed. Even daarna raakte een auto te water aan de Groenewoudsedijk.

Iets na middernacht landde een traumahelikopter in Park Oog in Al. Het traumateam was opgeroepen voor een ongeval op de Pijperlaan, ter hoogte van het Ibis hotel. Daar zou een automobilist een fietser hebben geschept en daarna zijn doorgereden. De fietser bleef zwaargewond achter, melden verschillende nieuwsmedia. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd.

Even later moest de brandweer ook uitrukken voor een auto die te water was geraakt. Er werd daarop een zoekactie in het Amsterdam-Rijnkanaal op poten gezet, waar onder meer duikteams bij betrokken waren. Niet veel later werd aan de Groenewoudsedijk in de buurt van de Prins Clausbrug een auto met gebroken voorruit uit het kanaal getakeld. De politie kan nog niet bevestigen of er een verband is met de aanrijding op de Pijperlaan.

