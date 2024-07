Ontdek de vogelgeluiden in verschillende Utrechtse parken met Luistervink 

Welke vogel hoor je nu? Vanaf vandaag kun je dit ontdekken met Luistervink, een website die laat zien welke vogels zingen in het Griftpark, Park Transwijk, Amelisweerd en Máximapark. Ter gelegenheid van deze lancering wordt donderdag in het Griftpark het Open Nederlands Kampioenschap Vogelgeluiden Imiteren georganiseerd.

Een merel, boomkruiper of houtduif. In vier Utrechtse parken kun je vanaf donderdag live volgen welke vogels zingen via de website Luistervink. Ook kun je zien hoe vaak het geluid van een bepaalde vogelsoort gehoord is, per dag en per maand. Het is een initiatief van de gemeente Utrecht en Lowland Ecology Network.

In het Griftpark, Park Transwijk, Amelisweerd en Máximapark hangt een apparaat dat met AI vogelgeluiden detecteert en herkent. In de parken komen ook Luistervinkpalen die zijn ontworpen door een kunstenaar. Daarop staat een QR-code van de website.

NK vogelgeluiden imiteren

Ter ere van de lancering van Luistervink vindt donderdag het Open Nederlands Kampioenschap Vogelgeluiden Imiteren plaats. De deelnemers proberen zowel de menselijke jury, als de AI, die getraind is om vogelgeluiden te herkennen, te overtuigen. De winnaar ontvangt de Gouden Luistervink. Onder meer de groene specht, de huismus en de ransuil worden nagedaan.

Wetenschappelijk element

Luistervink wil Utrechters op een laagdrempelige en speelse manier betrekken bij de stadsnatuur. “Bezoekers kunnen live volgen welke vogelsoorten er in de parken aanwezig zijn. Het ‘live’ element zorgt voor een gevoel van nabijheid.” Daarnaast heeft het project een wetenschappelijke en ecologische kant, “omdat vogelsoorten in de verschillende parken kunnen worden gemonitord.”

In de toekomst zullen er geluidssamples op de website komen, zodat mensen de geluiden kunnen leren en ze zelf kunnen herkennen tijdens hun wandelingen.