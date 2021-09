Ontdek wat Leidsche Rijn allemaal te bieden heeft

Leidsche Rijn is een prachtig stukje Utrecht met een rijke historie, een prachtig stadspark en verschillende parels die veel Utrechters nog niet hebben ontdekt. Het is maar 10 minuten fietsen van Utrecht Centrum naar de gele brug en met de trein ben je al binnen 5 minuten in Leidsche Rijn.

Ontdek wat dit betrekkelijk nieuwe stadsdeel allemaal te bieden heeft. Hieronder hebben we al een aantal ondernemers, activiteiten en winkels op een rijtje gezet.

Castellum Hoge Woerd

Castellum Hoge Woerd is een moderne herbouw van het Romeinse fort dat hier 2000 jaar geleden stond en zo de limes (Latijn voor ‘grens’) bewaakte. Het fort staat op de oorspronkelijke vindplaats én is op ware grootte gebouwd. Tegenwoordig is het Castellum de plek waar cultuur, natuur en historie op een unieke manier samenkomen, op een wel heel bijzondere locatie. De limes, het grootste archeologische monument van Nederland, is namelijk in juli 2021 uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed, waarmee mede de locatie van de Hoge Woerd als uniek en onvervangbaar erfgoed is erkend.

Bij Museum Hoge Woerd verwonder je je over archeologische vondsten als het Romeinse schip De Meern 1, beklim je de omwalling of reis je door 3000 jaar geschiedenis. In dit unieke, interactieve museum voor jong en oud waan je je een dag in de Romeinse tijd en ontdek je het leven in een Romeins garnizoenstadje.

Gedurende het theaterseizoen biedt Podium Hoge Woerd een breed aanbod aan voorstellingen. Laat je verrassen door cabaret en kleinkunst, familie- en jeugdvoorstellingen, theater, dans en muziek in de theaterzaal. Ontdek Utrechtse theatermakers, leer meer over dans of ga met het hele gezin op avontuur tijdens de familiefestivals.

De stadse natuur ervaar je bij Steede Hoge Woerd, op de stadsboerderij van Utrecht Natuurlijk. Hier is altijd iets te doen: kom lekker spelen op de natuurspeelplaats, geniet van de bloemen en de boomgaard, ervaar de rust van de prachtige tuin, haal je verse groentes van het land en maak kennis met de dieren.

Ten slotte prikkel je je zintuigen met al het lekkers dat de Italiaanse keuken van het CastellumCafé te bieden heeft. Zoek een plekje binnen of strijk neer op het zonovergoten, ruim opgezette terras en geniet!

www.castellumhogewoerd.nl

Tekst gaat verder onder afbeelding

Leidsche Rijn Centrum

Leidsche Rijn Centrum (LRC) is een compleet winkelgebied met ruim 100 winkels en horecagelegenheden, een bibliotheek én een grote Jumbo Foodmarkt.

In LRC vind je naast (inter)nationale ketens zoals Starbucks, Mango, C&A, Xenos, H&M, Shoeby en VILA ook lokale ondernemers zoals BlendZ, Just You Juwelier en House of Lena. Toe aan wat lekkers na het winkelen? Strijk dan neer op één van de gezellige terrassen op het Brusselplein. Gemak staat voorop in LRC. Parkeren kan gratis en overdekt in de ruime parkeergarage. De winkels zijn zeven dagen per week geopend. Er zijn schone toiletten en voor de jongste bezoekers is er een speelparadijs. LRC ligt naast treinstation Leidsche Rijn en ook met de bus en de fiets is het winkelgebied uitstekend bereikbaar. www.leidscherijncentrum.nl

Tekst gaat verder onder afbeelding

Kasteel de Haar

Of je Kasteel de Haar nu bezoekt om het park van 55 hectare, de wonderlijke geschiedenis of het imposante interieur; je waant je even in een andere wereld. Achter elke deur schuilt wel een verhaal. Over andere tijden, andere culturen en andere figuren. Kasteel de Haar is het grootste kasteel van Nederland, dat ooit privébezit was van de familie van Zuylen. De internationale jetset uit de vorige eeuw bezocht met regelmaat het kasteel. Van Coco Chanel tot Roger Moore, zij lieten hun sporen na in de luxe kamers van de meest weelderige plek die Utrecht rijk is. Er is altijd wat te beleven voor jong en oud. Extra leuk: voor kids zijn er verschillende gratis speurtochten om uit te kiezen.

www.kasteeldehaar.nl

Tekst gaat verder onder afbeelding



Pilates Studio C

Pilates is een trainingsmethode die blessures zoals rugpijn en bekkenklachten verhelpt en voorkomt. Je hele lichaam wordt niet alleen sterker maar ook soepeler, doordat je traint vanuit dieper gelegen spieren en er aandacht is voor zowel het aanspannen als het verlengen van je spieren. Doordat je je helemaal focust op je lichaam en de aanwijzingen heb je na de les het gevoel dat je niet alleen een work-out, maar ook een uurtje mindfulnes hebt gedaan! Pilates Studio C is een volledig uitgeruste Pilates Studio. Naast mat lessen kun je bij ons ook reformer/cadillac lessen en privé lessen volgen. Omdat we trainen in kleine groepen met is er veel ruimte voor individuele aandacht.

Gratis proefles meedoen? Stuur ons een bericht op 06.11.450.120 of [email protected]

Tekst gaat verder onder afbeelding

Bloemenmagazijn Johan

Bloemenmagazijn Johan, opgericht in 1933, heeft als bloemen- en plantenspeciaalzaak een lange historie en grote kring trouwe klanten in de provincie Utrecht. De zaak is overgenomen op november van 2020. De nieuwe eigenaren hebben een lange voorgeschiedenis in de retail sector. Voor Bloemenmagazijn Johan staat dit jaar een grote rebranding gepland, die nu al is ingeluid in lijn met de nieuwe strategie: met de klantbeleving voorop. Bloemenmagazijn Johan wil haar trouwe klantenkring laten zien dat zij hun loyaliteit waarderen en introduceren per direct een geheel nieuw klantprogramma. Hierbij heeft Bloemenmagazijn Johan bewust gekozen om haar trouwe klanten niet op te zadelen met weer een klantenpas en koos voor de samenwerking met Bank2loyalty, de lokale innovatiepartner voor kleine en grote Retail organisaties. Meer informatie: www.bloemenmagazijnjohan.nl

RAUM

Stadslab RAUM op Berlijnplein is net als de buurt en stad continu aan het vernieuwen. De ene keer luister je naar een podcast over de toekomst, het andere moment schuif je aan bij een buurtdiner, werk je in de gezamenlijke moestuin of struin je met stadsgenoten door een openluchtexpositie. Bij RAUM maken, beleven en onderzoeken we samen de nieuwe stad. Nieuwsgierig? Kijk op raumutrecht.nl of @raumutrecht

Tekst gaat verder onder afbeelding

Sterk Wonen

Sterk Wonen, een professioneel familiebedrijf met passie voor stoffen en kleur.

Het inrichten van een (nieuwbouw)woning, om er écht een thuis van te maken, is nog niet zo makkelijk. Het is dan prettig om hulp te krijgen in de vorm van goed advies, in een woonwinkel waar u niet alleen terecht kunt voor meubels, maar ook voor bedden, raamdecoratie, vloerkleden, verlichting en accessoires. Sterk Wonen is zo’n woonwinkel. Het familiebedrijf bestaat al ruim 125 jaar en is sinds 1970 gevestigd aan de Meerndijk in De Meern, op tien minuten afstand van Utrecht. U bent van harte welkom om u te laten inspireren! www.sterkwonen.nl

Tekst gaat verder onder afbeelding

Meer ontdekken? Kijk eens op ontdek-leidscherijn.nl