Ontmoet politie, brandweer en ambulance van Utrecht tijdens ‘We are Utrecht’

Zaterdag 20 december organiseren de politie, brandweer, ambulancedienst en de gemeente Utrecht ‘We are Utrecht’: een middag vol activiteiten in de Expo van het Beatrix Theater. Bezoekers kunnen hier kennismaken met verschillende hulpdiensten en hun werk van dichtbij beleven.

“Het is echt een leuke dag voor jong en oud,” zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht. Er is niet alleen informatie te krijgen, maar er valt ook veel te doen. Zo kunnen bezoekers in brandweervoertuigen kijken, is er een stormbaan van de politie en kunnen deelnemers bij de brandweer een oefenbaan uitproberen. “Daar mogen mensen onder meer deuren forceren, plafonds slopen en door een tunnel kruipen met een aanvalsslang,” aldus de woordvoerder. “Ook kunnen bezoekers zelf ervaren hoe het is om in een bluspak te lopen met een ademluchtset.”

Politievlogger Jan-Willem is aanwezig om verslag te doen van het evenement.

De veiligheidsmiddag ‘We are Utrecht’ vindt plaats op zaterdag 20 december van 12.00 tot 17.00 uur in de Expo van het Beatrix Theater in Utrecht.