Ontmoetingsplaats verboden Hells Angels op Twijnstraat aan de Werf in Utrecht gesloten Foto: Lisette Oorschot

De politie heeft maandagavond een inval gedaan bij een pand aan de Twijnstraat aan de Werf in Utrecht. Het gebouw bleek volgehangen met uitingen van de in Nederland verboden motorclub Hells Angels en leek dienst te doen als kroeg. Zes aanwezigen zijn gearresteerd. Het pand is per direct door de gemeente Utrecht gesloten.