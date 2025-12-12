Ontruiming Utrechts tentenkamp Fort Blauwkapel rustig verlopen

Het tentenkamp bij Fort Blauwkapel, waar een tiental EU-arbeidsmigranten verbleef, is donderdag ontruimd. Volgens de gemeente is de ontruiming rustig verlopen en is de bewoners hulp aangeboden, die hebben zij echter (nog) niet geaccepteerd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter in november.

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de gemeente het als haar taak ziet om hulp te bieden. “Voor sommige mensen is het echter een probleem dat de gemeente alleen hulp biedt als zij willen werken aan perspectief. Dat betekent dat er niet alleen voor onderdak wordt gezorgd, maar dat mensen ook begeleiding accepteren, waarbij wordt gewerkt aan onderliggende problematiek zoals een verslaving of schulden. Ook wordt van mensen verwacht dat ze werken aan een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Deze voorwaarden zijn voor sommigen een reden om hulp niet te accepteren”, legt de woordvoerder uit.

Waar de mensen nu verblijven, weet de woordvoerder niet: “Mensen zijn vrij om ergens naartoe te gaan.”

Uitspraak rechter

De rechter oordeelde vorige maand dat het belang van de ontruiming van het perceel zwaarder weegt dan het huisrecht van de bewoners van het kamp. In de afweging stelt de rechter dat er geen woonbestemming op het perceel rust, de krakers overlast veroorzaken en dat er sprake is van een onhygiënische situatie die gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Ook wil de rechter voorkomen dat in de toekomst opnieuw mensen op het perceel gaan verblijven.