Ontsnapte hond loopt langs A12 bij Utrecht; ‘We zien sommige weggebruikers stoppen om deze te vangen’

Een ontsnapte hond heeft dinsdagmiddag tot gevaarlijke situaties geleid op de A12 bij Utrecht. Sommige automobilisten stapten namelijk uit om het dier te vangen.

De hond liep rond 16.00 uur ter hoogte van De Meern langs de A12. Rijkswaterstaat heeft op camerabeelden gezien dat sommige weggebruikers stopten op de vluchtstrook, om het dier vervolgens te vangen.

“Goed bedoeld, maar doe dit niet. Het levert gevaarlijke situaties op”, laat Rijkswaterstaat weten via Twitter. In samenwerking met de dierenambulance wordt geprobeerd de hond te vangen. Of het dier inmiddels al op een veilige plek is, is niet bekend.

De loslopende hond lijkt geen invloed te hebben op de doorstroom van het verkeer. Er zijn namelijk nog geen files gemeld op het traject.