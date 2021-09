Ontspoorde tram Utrecht is mogelijk total loss, schuld ligt bij de autobestuurder

De tram die in maart 2021 ontspoorde bij stadion Galgenwaard moet mogelijk total loss worden verklaard, laat de provincie Utrecht weten. Na onderzoek blijkt dat de botsing en ontsporing het gevolg waren van een door rood rijdende automobilist.

Het kwam drie keer voor in het voorjaar van 2021: een automobilist rijdt door rood en botst op een passerende tram. Het gebeurde tot twee keer toe in Nieuwegein en ook in Utrecht kwamen een auto- en trambestuurder elkaar tegen. Dat gebeurde bij de Uithoflijn, in de buurt van stadion Galgenwaard.

Het gevolg van de botsing is forse schade aan de tram. Dat komt niet alleen door de aanrijding, maar ook door de ontsporing die daarop volgt. Het is volgens de provincie Utrecht nog niet bekend of de gecrashte tram nog hersteld kan worden, of dat deze total loss is.

De provincie voert een juridische procedure waarmee zij geld verwachten los te maken bij de verzekeringsmaatschappij van de autobestuurder. Inmiddels heeft de provincie vijf nieuwe trams besteld. Deze moeten de reserves van de tramvloot vergroten. De trams komen het komende jaar binnen en moeten zo snel mogelijk gaan rijden.

Rijgedrag

Na de drie incidenten in Utrecht en Nieuwegein heeft de provincie onderzoek gedaan naar de oorzaak van de ongevallen. Daaruit blijkt dat er in alle drie de gevallen sprake is van ‘verwijtbaar rijgedrag’ door de automobilisten. Zij reden door rood bij de kruising met de trambaan.

De vijf trams die bij de aanrijdingen waren betrokken zijn ernstig vernield. De reparatieschade bedraagt circa 5 miljoen euro.

Alleen in Nieuwegein gaan de trams langzamer rijden op de kruisingen. Daar passeren de trams de kruisingen nu met 20 kilometer per uur. Eerst was dat met 40 kilometer per uur. Voor de gemeente Utrecht zijn er geen aanpassingen in de snelheid aangekondigd.