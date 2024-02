Ontvangstgebouw, met originele terrazzovloer, van Kovelswade in Utrecht in ere hersteld

De terrazzovloer in het koepelvormige ontvangstgebouw van begraafplaats Kovelswade in Utrecht is in ere hersteld. Daarnaast zijn nog allerlei andere elementen aan het monumentale pand de afgelopen maanden aangepakt, en het geheel werd dinsdag feestelijk onthuld.



Het ontvangstgebouw van de begraafplaats aan de Koningsweg stamt uit 1901 en was toe aan een flinke opknapbeurt. Zo was de akoestiek volgens Tanja Medema, bedrijfsleider begraafplaatsen van de gemeente Utrecht, zo slecht dat je geen normaal gesprek kon voeren. Het was voor circulair ontwerper Malou ter Horst naar eigen zeggen een grote uitdaging om dit op orde te brengen.

Hollands wol

“Er was in de koepel een nagalm van vier seconden en daar moesten we iets aan doen. Ik heb onder andere de muren bedekt met wol van Hollandse schapen, een product dat vaak gewoon wordt weggegooid. Achter de houten bankjes heb ik het materiaal van oude spijkerbroeken verwerkt dat er ook weer voor zorgt dat het geluid wordt gedempt.” Aan het plafond van de koepel hangt nu een zogenoemde akoestische lichtmobile.

Tekst loopt door onder afbeelding

Een van de bijzonderste elementen van het gerestaureerde ontvangstgebouw is de vloer, die er al sinds 1901 lag maar lange tijd uit het zicht is geweest. In eerste instantie was namelijk het plan een nieuwe houten vloer neer te leggen, maar toen het oude tapijt eruit werd gehaald stuitte men op de originele terrazzovloer.

Goud

Ondanks de scheuren die in deze vloer zaten, wilde Tanja het vakwerk toch in ere herstellen. Hiervoor werd de hulp ingeroepen van Zoltán Varró, architectonisch beeldhouwer, die geboren werd in Hongarije en studeerde in Boedapest waar hij lessen volgde in architectuur, bouwkunde en kunstgeschiedenis.

Tekst loopt door onder afbeelding

In ongeveer zes weken tijd heeft hij alle oude lijmlagen en al het andere vuil van de terrazzovloer verwijderd, en de scheuren heeft hij opgevuld met een eigen mengsel waar onder meer 24-karaats bladgoud in verwerkt zit. “Dit is een eeuwenoude Japanse techniek, waarmee je met eer en respect iets repareert”, aldus Zoltán.