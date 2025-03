Ontwerp voor groener centrum Vleuterweide te bekijken: meer bomen, planten en opgeknapte oevers

Het centrum van Vleuterweide in Utrecht wordt groener: er komen extra bomen, planten, een vijver en een spelplek. Dat is onderdeel van een plan van de gemeente. Op 2 april is het ontwerp te bekijken tijdens een informatieavond. De werkzaamheden starten op zijn vroegst eind dit jaar.

Na overleg met bewoners en bezoekers van Vleuterweide presenteert de gemeente het plan. Daarin staat onder meer het zogenoemde schetsontwerp voor de Burchtvijver. “De waterkwaliteit laat nu te wensen over”, schrijft de gemeente. “Om meer leven in de vijver te brengen, krijgen de oevers nieuwe planten.”

Ook komt er in het midden een eiland, waar moerasgebied moet ontstaan. Verder wordt er een wandelpad rondom de vijver aangelegd. Daarnaast komt er meer groen in het winkelgebied, meer plekken om te zitten en om te spelen voor kinderen.

Inloopavond

Woensdag 2 april is het zogenoemde schetsontwerp te bekijken en is er ruimte voor vragen tijdens een inloopbijeenkomst. Die is van 19.30 uur tot 21.00 uur in de aula van het Amadeuslyceum.

Reageren op de plannen kan tot 18 april. Daarna werkt de gemeente de plannen uit in een voorlopig en een definitief ontwerp.

De plannen om het centrum van Vleuterweide op te knappen, liggen er al een tijdje. Doordat verschillende bouwprojecten rond de vijver nog niet klaar waren, werd het afmaken van de oevers van de Burchtvijver een aantal keer uitgesteld. Eerder gaven bewoners en bezoekers aan dat het gebied ‘kil’ aanvoelt door het ontbreken van groen.