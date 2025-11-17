Ontwerp voor plein bij Hieronymusplantsoen aan Utrechtse singel na veel vertraging klaar

Het definitieve ontwerp voor de vernieuwing van het plein aan het Hieronymusplantsoen in de binnenstad is klaar. In 2023 dacht de buurt mee over mogelijke verbeteringen. Volgens de gemeente ontbreekt alleen de omgevingsvergunning nog, een verplichte stap omdat het plein een rijksmonument is.

Verschillende elementen verdwijnen: de basketbalpaal, de pingpongtafel, het duikelrek, het fietsenrek bij de nieuwe entree en het smalle voetpad aan de oostkant van het plein. Dat voetpad was door wortelopdruk van de bomen al deels verdwenen en nauwelijks begaanbaar.

Op de hoek van het plein komt een nieuw pad van ongeveer twee meter breed door het groen. De entree aan de zuidkant wordt ruimer gemaakt, zodat er vanuit de straat meer zicht op het plein ontstaat. Om die reden zijn de bestaande planten dit voorjaar al gesnoeid.

Meer groen

De gemeente wil de hoeveelheid groen vergroten. De smalle strook aan de oostkant — nu nog een voetpad — wordt volledig vergroend. Ook de groenstrook aan de noordzijde wordt breder. Hier komt een valdempende ondergrond met rotsblokken om op te spelen. Een deel van het regenwater dat op het plein valt kan via deze strook in de bodem wegzakken, waardoor meer water lokaal wordt vastgehouden. Dat helpt de beplanting tijdens droge periodes. In het extra groen komen lage planten, heesters en klimplanten tegen de hoge metalen hekken.

Nieuwe speelruimte

Het vernieuwde plein krijgt een klein klimrek, een basketbalpaal met twee korven voor zowel kinderen als volwassenen, en een nieuwe pingpongtafel. Daarnaast worden speelkeien en stapstammen geplaatst, en rond de boom in het midden van het plein komt een zitrand.

De fietsenrekken die nu langs de noordelijke groenstrook staan, verhuizen naar de westkant van het plein. Het hele plein wordt opnieuw bestraat met dezelfde tegels, maar in een nieuw lijnenpatroon, zodat er fietsparkeerstroken ontstaan.

Vergunning en vertraging

De omgevingsvergunning is op 14 oktober aangevraagd. Acht weken na de aanvraag kan de vergunning worden verleend, waarna belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Als dit niet gebeurt, kan de bouw van start gaan.

Het project liep de afgelopen periode vertraging op door strengere regels rondom bomen, ziekte en personeelstekorten. Er is daarom eerst uitgebreid onderzoek gedaan naar de conditie van de bomen en een werkwijze opgesteld die ervoor zorgt dat deze niet wordt aangetast.